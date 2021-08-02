未打疫苗者招人怨 染疫患者「擠爆醫院」

根據公衛專家說法，未打疫苗的人愈來愈受責，威脅全體的健康。圖為在佛州接種的居民。佛州是當前確診人數與住院人數最多的州。(美聯社)

新冠肺炎 Delta變種病毒株肆虐，全美住院治療的人數不斷增加，再次造成醫療院所的負擔加重；而專家及醫生也都指出，目前住院的患者大多都尚未接種新冠疫苗 ，國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)更直言，要民眾恢復戴口罩 是為了保護未接種疫苗者，也使得未接種疫苗者成為民怨的對象。

自聯邦疾病防治中心(CDC)5月宣布，已完成新冠肺炎疫苗接種者可無需再戴口罩；但隨者Delta病毒的感染不斷擴大，當局上周又改稱，即使是已接種疫苗的民眾，仍應在「公共及室內場合」戴上口罩。

對於政策轉彎，柯林斯表示「一切主要為了保護未接種疫苗者」，並說：「麻州的突破感染顯示，即使已接種疫苗者仍可能感染病毒，而且數量足以傳染給他人；所以戴口罩很重要，避免你把病毒傳染給其他人。」

事實上，全美各地疫情惡化的消息確實不斷，佛羅里達州艾德文醫療集團(AdventHealth)首席臨床醫師芬克勒(Neil Finkler)就表示，當地超過九成就醫的染疫患者皆未接種新冠疫苗：「Delta病毒的高度傳染性已影響到年輕人和身體健康的族群，甚至還有懷孕婦女，這些就醫的人數都在增加。」

密西西比州衛生廳廳長多布斯(Thomas Dobbs)指出，住院的新冠患者不僅明顯增加，其中還不乏年輕人；截至27日，密西西比大學附屬醫院(University of Mississippi Medical Center)共88張加護病房的病床全數額滿。

路易斯安納州聖母湖地區醫療中心(Our Lady of the Lake Regional Medical Center)重症照護醫師湯瑪斯(Christopher Thomas)稱，當地加護病房患者高達97%都是未接種疫苗的人，截至27日這些就醫患者的平均年齡為48歲，他說：「我們正逐漸成為未接種疫苗的受害者。」