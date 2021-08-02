擋不住Delta 單日確診數激增 8月恐衝上30萬例

7月底全美七天平均確診增加近60%，圖為紐約市居民主動戴上口罩出門，以保安全。(Getty Images)

多個新冠肺炎追蹤模型顯示，受傳染力強的Delta變種病毒影響，全美8月單日新增確診可能上看14萬例到30萬例，確診數字激增將再度成為常態。

華盛頓郵報七天滾動平均數據顯示，目前全美平均單日新增逾7萬例，同比六周前日均近6萬例多，直逼2月時的情況。

北卡羅來納大學新冠疫情 模型中心研究團隊的傳染病學者列斯勒(Justin Lessler)對此表示關切，「憂慮我們把秋季疫情看得太樂觀」。

報導指出，光是7月底那周，全美七天平均確診增加近60%，單日住院增加近40%，死亡率則增加30%，平均每日逾300例。

約翰霍普金斯大學公衛學院傳染病學教授道迪(David Dowdy)表示，「疫情愈來愈糟，至少目前看來是這樣，美國疫情並未和緩。」

不幸中的萬幸是，專家認為，今年的住院和死亡率不會像去年冬季那麼慘，「目前染疫年輕人居多」。

目前推動疫情發展的是在人與人之間迅速傳播的Delta毒株；聯邦疾病防治中心(CDC)預估，Delta毒株約占新增確診數的80%。

另一個促成疫情回溫的要素則是鬆懈防疫，哥倫比亞大學公衛學院教授夏曼(Jeffrey Shaman)表示，大多數人已經不再戴口罩 或遵守社交距離。

夏曼表示，已完成疫苗 接種者仍會出現「突破式感染」的案例，因為已接種疫苗者較不會接受篩檢，或可能因為症狀輕微如鼻塞而忽略染疫。

他說，人們希望從疫情拋在腦後，於是有大批民眾沒戴口罩便擠進球場或酒吧。

夏曼和他的團隊預估未來四、五周的疫情發展發顯，可能單周會新增百萬餘例，平均日增逾14萬例。

華盛頓大學健康計量評估研究中心的模型則預估疫情在8月中旬會發展成每日約30萬例，死亡率時至9月會增至單日1500例。

華大健康指標科學教授莫克達德(Ali Mokdad)表示，若人們繼續戴口罩的話，疫情規模可能會比模型預測的結果還小十倍左右。