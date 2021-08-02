Delta肆虐 佛州染疫與住院數新高 佛奇：不會封城

白宮首席防疫顧問佛奇1日再發警告指未接種者將會帶來更多疫情，但他不預期有封城的必要。(Getty Images)

Delta變種病毒迅速擴散使新冠疫情 再度惡化，白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)1日表示不會封城，但疫情仍會帶來痛苦；佛羅里達州現為疫情熱區，染疫與住院人數創新高。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇1日接受「美國廣播公司」(ABC News)節目「本周」(This Week)訪問時表示，全美已有夠多民眾打完疫苗 ，雖然還不足以擊退疫情，但去年冬季噩夢不會重演。

目前多數染疫者未打疫苗，但也不乏完成接種的突破式感染情況；佛奇提醒，「不會再次封城，但痛苦和傷痛仍會有，我們已看到確診增加，這也是我們重申接種疫苗是避免疫情慘況重演的良方。」

來源：ABC News

路透：不封城也威脅經濟

路透(Reuters)分析，全美新增確診病例過去十天增近一倍，就算不封城，Delta毒株依舊威脅經濟；明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡西卡里(Neel Kashkari)表示，Delta毒株使數百萬失業勞工感到擔憂，恐拖累就業市場復甦。

聯邦疾病防治中心(CDC)1日數據顯示，全美已有57.7%、1億1949萬8983人至少接種一劑疫苗，另有49.6%完全接種疫苗，佛蒙特州(76%)接種率最高，墊底的是密西西比州(40%)。

Delta毒株肆虐，美國下降數周的疫苗接種率近期回升。

在疫情熱點的佛羅里達州，人均染疫比率每周增加約50%，但州長德桑提斯(Ron DeSantis)禁止公立學校強制學生戴口罩。

對此，柯林斯說：「這是病毒擴散社區的共識，也是佛州 多數地區的現況，最好採取任何防疫措施，包括讓孩子在校戴口罩。」

CDC數據顯示，佛州7月30日通報新增2萬1683例確診，刷新佛州自疫情以來的單日新高染疫人數；華盛頓郵報數據顯示，佛州過去七天平均每日新增1萬5818例。

佛州上次疫情高峰出現在1月7日，當天新增1萬9334例，當時疫苗尚未普及，佛州目前約49%居民打完疫苗。

佛州衛生廳表示，新增確診過去一周增加50%，此期間通報409人病歿。