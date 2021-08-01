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被Delta變種嚇到 全美接種者急增 佛州單日逾2萬人染疫

編譯潘勛╱綜合31日電
被變種Delta病毒的傳播力道嚇到，近日趕著接種的人數激增。(美聯社)
被變種Delta病毒的傳播力道嚇到，近日趕著接種的人數激增。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)31日公布數據指出，佛羅里達州30日新冠確診病例達到2萬1683件，創去年疫情伊始以來最高紀錄，；該州本周確診件數大增50%，超過11萬例，延續連六周上漲的勢頭，目前全國每五件新確診案就有一件來自佛州，讓佛州成為新冠疫情的新重心。

國會山莊報(The Hill)31日報導，因為新冠病毒Delta變種一直散播，聯邦公衛官員也警告其影響劇烈，即使已接種過疫苗者也難逃毒手，讓過去一周全國接種疫苗的人數大幅增加；白宮新冠數據統計主任夏帕爾(Cyrus Shahpar)指出，單是在30日，全國新接種疫苗人數超過57萬，為7月1日以來最多；佛州過去一周接種疫苗的人數也增加15%。

不強制戴口罩的佛州近日確診案例暴增，31日新增有2萬1千多例。即使打完疫苗的居民...
不強制戴口罩的佛州近日確診案例暴增，31日新增有2萬1千多例。即使打完疫苗的居民都急著再做檢測。(美聯社)

佛州拉警報 確診人數創新紀錄

美聯社報導，佛州染疫人數創新紀錄發生於30日，經CDC31日公布於其官網；數字指出佛州疫情急劇擴大，29日佛州才呈報染疫數新增1萬7093件，創新紀錄，不意30日染疫數更為駭人；在此之前，佛州單日確診件數最高紀錄是1月7日的1萬9334件。

佛州本周另傳出409人染疫病殁，讓2020年3月以來的總病故數超過3萬9000人；在此之前染疫病故高峰是在2020年8月中旬，七日期間1266人因染疫而病殁；病殁數通常隨著住院數增加幾周後上升。

佛州奧蘭多市環球度假村及海洋世界30日加入其他主題公園之列，要求遊客進入室內必戴口罩，全體員工一體適用本新要求，另要保持社交距離。公園經營高層聲明指出，遊客及工作團隊的健康安全才是首要之務。

不強制戴口罩的佛州近日確診案例暴增，31日新增有2萬1千多例。即使打完疫苗的居民...
不強制戴口罩的佛州近日確診案例暴增，31日新增有2萬1千多例。即使打完疫苗的居民都急著再做檢測。(美聯社)

佛州居民上月29日開車排隊檢測。(美聯社)
佛州居民上月29日開車排隊檢測。(美聯社)

州長反其道 禁止強制學生戴口罩

但佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)30日下令，禁止州內學區要求學生下學期返校上課時必須戴口罩。德桑提斯表示，禁止各校強制學生戴口罩，可以改善學生學習經驗，而且學生們更容易專注於課業；德桑提斯正尋求2022年連任，在全國名聲也夠響，有可能2024年出馬競選總統。

德桑提斯另抨擊說，沒有證據指出口罩可以預防疫情在學校發作；他的說法與聯邦疾病防治中心(CDC)頒布的綱領見解齟齬。

但全國民眾顯然被Delta變種病毒嚇到加快接種疫苗；白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)指出，本周之內前往接種疫苗者連續四天超過70萬人，過去七天內大約300萬人接種疫苗第一劑；成年人接種第一劑人數為過去八到十周之最；受Delta變種病毒打擊最重地區，民眾加快接種疫苗的現象格外明顯。

不強制戴口罩的佛州近日確診案例暴增，31日新增有2萬1千多例。即使打完疫苗的居民...
不強制戴口罩的佛州近日確診案例暴增，31日新增有2萬1千多例。即使打完疫苗的居民都急著再做檢測。(美聯社)
佛州居民上月29日開車排隊檢測。(美聯社)
佛州居民上月29日開車排隊檢測。(美聯社)
不強制戴口罩的佛州近日確診案例暴增，31日新增有2萬1千多例。即使打完疫苗的居民...
不強制戴口罩的佛州近日確診案例暴增，31日新增有2萬1千多例。即使打完疫苗的居民都急著再做檢測。(美聯社)

佛州 疫苗 口罩

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