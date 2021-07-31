東奧／李蘇妮慶奪金 先放假再體驗大學生活

東京奧運會女子體操全能項目金牌得主李蘇妮表示，她的慶祝的方式是先放假一兩周，然後去上大學；圖為她在東奧賽場的英姿。(美聯社)

美國 最新誕生的體操天后、東京奧運 女子體操全能項目金牌得主李蘇妮(Sunisa Lee)，在摘下女子體操界夢寐以求的后冠第二天，告訴媒體她打算怎麼慶祝：「我大概會離開體操房放假一兩周，然後去上大學。我慶祝的方式就是：上大學。」

現年18歲的苗族高中生李蘇妮今年秋天將進入奧本大學(Auburn University)就讀；由於最高法院九名大法官甫於6月一致裁定，「全美大學體育聯盟」(National Collegiate Athletic Association，NCAA )不得對第一級別(Division I)運動選手領取教育獎金與津貼訂定上限，李蘇妮將成為全美第一個不必放棄代言或參加巡迴賽等賺錢可能性的學生運動員。

東京奧運女子體操全能項目金牌得主李蘇妮表示，她的慶祝的方式是先放假一兩周，然後去上大學；圖為她在東奧賽場的英姿。(路透)

李蘇妮一直以進入奧本大學、為該校比賽為目標；該校體操隊總教練傑夫．格拉巴(Jeff Graba)，是她在明尼蘇達州小加拿大(Little Canada)的教練傑斯．格拉巴(Jess Graba)孿生兄弟；在以前NCAA未被各州要求大舉修改獎學金資格的年代，拿到奧運全能冠軍又進入NCAA體操項目，幾乎想都別想。

李蘇妮的幾位前任在拿到奧運獎牌後衡量輕重得失，均放棄獎學金和NCAA體操世界的有趣競爭，有些頂尖體操選手轉為職業選手，懊悔錯過大學體驗。

「金」後巡演 酬勞只會更多

如今，李蘇妮可以充分掌握她的「後奧運」年代；她證實，已有人和她討論參與「黃金美國巡演」(Gold Over America Tour)一事。

此巡演將由前體操天后拜爾絲 (Simone Biles) 領銜在秋季巡迴35個城市；儘管拜爾絲因身心狀態不佳退出奧運美國隊和個人全能決賽，但她仍將參與巡演。李蘇妮奪金之後的巡演報酬，勢必將水漲船高。

東京奧運女子體操全能項目金牌得主李蘇妮表示，她的慶祝的方式是先放假一兩周，然後去上大學；圖為她在東奧賽場的英姿。(美聯社)

李蘇妮表示，她尚未決定要不要參加巡演，這取決於她能否與奧本大學體操教練協調出適當時間；李蘇妮沒有排除任何可能性，包括參加10月在日本舉行的世界錦標賽，甚至三年後的2024年巴黎奧運會。

但她確定自己必須在8月11日前去奧本大學報到；她已經認識了她的室友，並且希望仍能正常體驗大學生涯。

「我知道我想上大學，那是我的另一個夢想。」李蘇妮說，學校會讓她「擺脫這種精英氛圍，因為它太瘋狂了。我知道大學(競賽氣氛)會比較好。」

她說：「我真的很想在奧本參加體操比賽。我非常期待。」