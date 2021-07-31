東奧／拜爾絲失去方向感 再退出跳馬、高低槓決賽

退出東京奧運會的美國女子體操明星拜爾斯向粉絲透露，身心不協調、「空中失感」，是她無法堅持、決定退賽的主要原因。(美聯社)

美國 體操明星拜爾絲 (Simone Biles)因不堪危險的空中翻滾動作的壓力，退出東奧團體賽；美國奧運 代表隊美東時間30日表示，拜爾絲已經退出了跳馬和高低槓的決賽，並將繼續接受評估，以决定是否參加自由體操和平衡木的決賽。

拜爾斯30日在Instagram上向粉絲透露，自己身心不協調，「就是失去了方向感」，是她必須專注自己的心理健康的原因。

曾獲四面奧運金牌、一銀一銅的拜爾絲還沒決定是否參加下周的個人賽，但她不再到奧運練習場練習，改到東京一家有軟地板的體育館練習。

退出東京奧運會的美國女子體操明星拜爾斯向粉絲透露，身心不協調、「空中失感」，是她無法堅持、決定退賽的主要原因；圖為她在東京賽場上仰望沉思。(美聯社)

教練說，可以放心的練習，一點一點恢復空中翻滾的本領與信心，是她能否恢復正常的關鍵。

該怎麼空中翻滾？身心脫離無法掌控

代替拜爾絲比賽、替美國在女子全能賽中摘金的李蘇妮的教練格惹巴（Jess Graba）說，拜爾絲的情況有點像是棒球選手陷入低潮，打不到彎曲球，「有時候你的腦袋就會失常，要一段時間才能恢復正常。」

讓拜爾絲恢復正常的時間不多，31日就是高低槓，1日是地板，接下來是平衡木；她說，不知道多久才能恢復，只能步步為營，時時評估自己的平衡感，過去遇這種情況時，要兩個多星期才恢復得過來。

拜爾絲說，她騰空時無法分辨自己上升或下墜，「這是最讓人發瘋的感覺。對自己的身體一點都沒辦法掌控。」

她聲明說，目前真不知道該如何空中翻滾，這種「身心脫離」的感覺很恐怖，過去雖曾有過，但只是在跳馬和地板上，而這次卻著實在每一項目上都如此。

退出東京奧運會的美國女子體操明星拜爾斯向粉絲透露，身心不協調、「空中失感」，是她無法堅持、決定退賽的主要原因。(美聯社)

「在比賽的硬地板上翻滾有多危險，你們無法體會。」拜爾絲向粉絲說，「我也不用解釋，為什麼我要把健康列為首要。身體健康即是心理健康。」

「謝天謝地，我還是安全著地了」

「有人說我退場。我沒退。我就是身心不協調，各位都看得出來。」她說，因為無法分辨自己騰空時的方向，「我就不知道要如何著地，甚至要落到什麼上面都不知道。頭呢？手呢？腳呢？還是背部著地？」

「身心失調的時候想展現技巧，真的是很恐怖的事。我百分之百不建議。」拜爾斯說，她不是因為表現不好而退賽，「我體操生涯當中表現不好多次，照樣參加完比賽。我就是失去了方向感，安全也堪虞。」

她也談到退賽前一次跳馬上的失常表現，「我不知道為什麼雙腳落在跳馬上，你們看看照片和我的眼神，就可看出我自空中翻滾時有多茫然。謝天謝地，我還是安全著地了，可是有些人大概不知道，我躍空時該翻滾兩圈半的，結果只翻滾了一圈半。」