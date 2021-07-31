我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

東奧／美國接力搞烏龍「站錯位子」險被判失格

編譯潘勛／綜合30日電
美國田徑隊在東京奧運男女混合4x400米接力賽預賽中，因有隊員站在指定區外交接棒，被判失去資格，但美國隊上訴後成功扭轉，晉級決賽。(Getty Images)
美國田徑隊在東京奧運男女混合4x400米接力賽預賽中，因有隊員站在指定區外交接棒，被判失去資格，但美國隊上訴後成功扭轉，晉級決賽。(Getty Images)

美國田徑隊30日參加東京奧運男女混合4x400米接力賽，第二棒的女將琳娜爾比(Lynna Irby)發生站在指定區外交接棒的現象，遭裁判判定失格，但美國隊星夜上訴，成功扭轉判決，獲得晉級參加決賽的機會。

美聯社報導，美國田徑隊不分男女，參加接力賽時經常冒著危險，做叫人捏把冷汗的交接棒動作；這次東京奧運又重蹈覆轍。

男女4x400混合接力賽進行時，美國隊分在第一小組；裁判原已判定，跑第一棒的高德溫(Elija Godwin)奔來，而第二棒的爾比站在指定區外接棒，因此取消美國隊3分11.39秒、小組第三名的成績。

美國田徑隊在東京奧運男女混合4x400米接力賽預賽中，因有隊員站在指定區外交接棒...
美國田徑隊在東京奧運男女混合4x400米接力賽預賽中，因有隊員站在指定區外交接棒，被判失去資格，但美國隊上訴後成功扭轉，晉級決賽。(Getty Images)

但官方後來接獲美國隊上訴，推翻原先判決；美國田徑隊對外宣稱此一消息，但並未提供細節。多明尼加共和國隊原也被判失格，但後來也告復權。

4x400米接力賽進行時，裁判會指揮下一組選手站上跑道，盡力維持交棒區看似井然有序的模樣；裁判要求選手列陣在哪裡，等候隊友傳棒時，選手要非常敏銳才行。

美國田徑隊在東京奧運男女混合4x400米接力賽預賽中，因有隊員站在指定區外交接棒...
美國田徑隊在東京奧運男女混合4x400米接力賽預賽中，因有隊員站在指定區外交接棒，被判失去資格，但美國隊上訴後成功扭轉，晉級決賽。(Getty Images)

田徑隊還沒上訴前，跑第一棒的高德溫表示，只要是人總會犯錯，很不幸發生這種失誤。

但官方推翻原先判定，如此讓美國短跑名將艾莉森菲力克斯(Allyson Felix)取得機會，31日晚間參賽，爭取創下自己紀錄的第十枚獎牌。

30日男女混合4x400米接力賽是美國田徑隊參賽糗事的最新一樁；以往出錯大多發生在距離較短的4x100米接力賽，交棒技術要求更高，時機更為敏感。

美國田徑隊上次參加奧運接力賽發生失格，是在2016年里約奧運女子4x100米接力，預賽時艾莉森菲力克斯發生掉棒而被判喪失資格，但美國隊提出抗議，指她被另名女將推擠到；裁判方商議數小時之後，宣布讓美國女子隊回到田徑場，獨自跑測時賽而獲晉級，在決賽中輕易勝出奪得金牌。

中國網友紛紛譏笑說，如此失格還能恢復，不如把金牌直接判給美國隊好了。

美國 東京奧運 中國

上一則

奧運心理學 金牌最開心 沒想到拿銅比奪銀更快樂

下一則

東奧／李蘇妮慶奪金 先放假再體驗大學生活

延伸閱讀

東奧／100米蝶泳破世界紀錄 美國德萊賽爾3金王

東奧／100米蝶泳破世界紀錄 美國德萊賽爾3金王
東奧／跳水烏龍 墨國女將「腳一滑」0分 教練氣炸走人

東奧／跳水烏龍 墨國女將「腳一滑」0分 教練氣炸走人
東奧／4x100米混泳接力 英破紀錄摘金 美只得第5名

東奧／4x100米混泳接力 英破紀錄摘金 美只得第5名
東奧／接棒站太遠…美4x400米混合接力差點被取消資格

東奧／接棒站太遠…美4x400米混合接力差點被取消資格

熱門新聞

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51
中國外長王毅（右）在天津會見美國常務副國務卿薛曼。（新華社）

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

2021-07-26 21:09
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02
新任中國駐美大使秦剛抵達美國。(中國外交部提供)

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

2021-07-28 16:31

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見