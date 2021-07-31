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奧運心理學 金牌最開心 沒想到拿銅比奪銀更快樂

編譯林育正／綜合30日電
英國女子體操拿下團體賽銅牌。（路透）
英國女子體操拿下團體賽銅牌。（路透）

在奧運賽場上雖然銅牌成績不如銀牌，但心理學上，銅牌得主的心情卻更快樂。

愛阿華大學行銷學副教授安德雅‧露安格拉斯(Andrea Luangrath)表示：「這還挺違反常理的，因為銀牌選手表現得更好，但我們發現銅牌選手展現出更多快樂的情緒。當然，金牌得主是最開心的。」

最初在1995年就有人開始研究分析這種心理狀態，但露安格拉斯與明尼蘇達大學的賀基考克(Bill Hedgcock)，以及前愛阿華大學的學生偉伯斯特(Raelyn Webster)，希望證明這樣的理論是否依舊成立；另外相當重要的是，為什麼銀牌得主儘管在微笑，但看起來仍相當不悅。

分析最後得主的結論是，這些世界級運動員，以不同的標準看待勝利。

「銀牌選手通常會把自己和金牌選手做比較。」露安格拉斯說，「他們心裡會想，如果我有所不同，也許就能拿下金牌。這種想法在以些微差距分出勝利的狀況下，特別具有說服力。」

「不過銅牌選手的心態，是向下比較。他們會想說，至少我不是第四名的，我至少還拿到了獎牌；和金牌之間還有銀牌相隔。」這份研究由美國心理協會(American Psychological Association)發表。

研究過程中，露安格拉斯從資料庫分析過去五屆奧運的頒獎照片，研究團隊透過軟體進行臉部辨識，企圖找出誰是真笑，誰又是企圖用微笑蓋過失望的情緒。

研究人員也得出第二種理論，銀牌得主通常陷入覺得自己應該有更好表現的遺憾；露安格拉斯說：「當表現不如預期，就會影響比賽後的情緒。」她也指出，銅牌得主較傾向認為自己的表現已優於預期。

東京奧運賽場，英國女子體操代表隊就證實了這兩種理論；比賽過程中一路落後，但最後以些微差距擊敗義大利，拿下團體賽銅牌；這面預期之外的銅牌，是英國近一個世紀以來第一面體操團體賽獎牌，讓全隊非常開心。

東京奧運 英國 義大利

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