東奧／美國游泳被說「實力弱」雪恥連拿2金

美國泳將德瑞塞爾31日勇奪男子100米蝶泳冠軍並打破世界紀錄，他在本屆奧運會上已獲得三枚金牌。(Getty Images)

美國 泳將德萊賽爾(Caeleb Dressel)東京時間31日上午(美東時間30日晚間)打破蝶泳世界紀錄，贏得他在東京奧運 會上的第三面金牌；同時美國女將雷德基(Katie Ledecky)也在女子800米自由式奪下金牌；兩人的表現替美國泳隊隊友墨菲(Ryan Murphy)前日在男子200米仰式比賽中敗陣雪恥。

德萊賽爾100米蝶 雷德基800米自 稱王封后

這是24歲的雷德基連續第三次獲得了該項目的奧運金牌；她在本屆東京奧運會上的比賽已經結束，共獲得了兩枚金牌和兩枚銀牌；奧運比賽至今她總共獲得七枚金牌、三枚銀牌。

德萊賽爾從一開始就領先，以49.45秒的成績擊敗匈牙利選手米拉克，打破了他兩年前在2019年世錦賽上創造的49.50秒的紀錄。

美國選手雷德基31日奪得東京奧運女子800公尺自由泳冠軍，成績為8分12秒57，她在東京包攬了800公尺和1500公尺自由泳兩枚金牌。(Getty Images)

美「仰式之王」輸俄：質疑比賽可能不乾淨

此外，頂著「仰式之王」頭銜來到東京奧運的墨菲，30日在男子200米仰式比賽中卻意外輸給俄羅斯 選手雷洛夫(Evgeny Rylov)；只拿到銀牌的墨菲賽後說：「我參加的游泳比賽可能不乾淨。」此話遭到俄羅斯反擊說：「要原諒那些實力比較弱的人。」

對於沒能蟬聯冠軍，墨菲難掩失望說道：「我心裡大概有15種想法，其中13個如果說出來，我可能會惹禍上身。」

俄官方推特回嗆美：我們要原諒實力比較弱者

俄羅斯奧運委員會(Russian Olympic Committee)在推特官方帳號發文反駁墨菲的指控；推文寫道：「我們連連獲勝讓某些同伴感到害怕。沒錯，我們來參加奧運了。絕對正確。不管有人是不是看不順眼。」

美國泳將墨菲(左)在東京奧運男子200米仰泳比賽中輸給俄羅斯選手雷洛夫(中)後，稱「游泳比賽可能不乾淨」；圖為頒獎儀式。(Gettty Images)

推文寫道：「老舊的手搖風琴又在演奏聲稱俄羅斯使用禁藥的歌曲了。英語的教條式宣傳，在炎熱的東京滲著言語的汗珠。從因為落敗而深感遭受冒犯的運動員口中說出來。我們不會安慰你的。要原諒那些實力比較弱的人。上帝才是他們的裁判，我們只是助手而已。」

墨菲在賽後記者會上並未點名特定選手或國家使用禁藥；稍後他也對媒體說，參加選拔賽時與國際游泳總會(FINA)執行主任諾維奇(Brent Nowicki)的一次談話，讓他對國際游泳比賽的公正性產生質疑。

200米仰式比賽的三天前，墨菲在100米仰式項目同樣輸給雷洛夫，也落後俄羅斯選手柯列斯尼可夫(Kliment Kolesnikov)，只拿到第三名。

柯列斯尼可夫在賽後記者會上，對於媒體以俄語詢問終結美國20年稱霸100米仰式金牌的感想如何，回答時也出現揶揄美國隊的口氣。

2016年里約奧運時，墨菲在男子仰式、男子400米四式接力賽中總共拿到三面金牌，200米仰式決賽成績、男子四式接力的百米仰式，還雙雙寫下世界紀錄。