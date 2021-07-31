東奧／美女足門將力挽狂瀾 點球戰贏荷蘭、晉4強

美國女足30在東京奧運四分之一決賽中，通過點球決戰淘汰了歐洲冠軍荷蘭隊，圖為兩隊在常規時間內激烈拼搶，各進兩球。(Getty Images)

在30日女子足球八強賽場上，世界排名第一的美國 與第四的荷蘭對戰，美國從一開始的居於劣勢到後來居上，在守門員艾莉莎．聶爾(Alyssa Naeher)的防守下，於PK大戰(互射十二碼)上以四球對兩球擊敗荷蘭，晉級準決賽，將在8月2日出戰加拿大。

美國女足在本屆東奧的小組賽成績平平，21日以0比3爆冷輸給瑞典，27日與澳洲0比0戰成平局，形成一勝、一和、一負，球差兩分的格局進入八強賽；反觀荷蘭除與巴西以三比三戰成平手外，中國及尚比亞均遭其大力輾壓，形成兩勝一和的戰局，球差高達13分。

美國女足30日通過點球大戰淘汰荷蘭隊、闖入準決賽，重新成為奪冠大熱，球員在場上縱情奔跑歡呼。(Getty Images)

美國女足的逆風在30日對戰荷蘭的初期依然持續，在第18分鐘時，就被前鋒薇薇安．米德馬(Vivianne Miedema)踢進一球，讓美國暫時落後；對荷蘭而言，2019年世界杯女足賽的冠軍賽上被美國以2比0壓制也是個必報之仇。

不過儘管小組賽以來都不算亮眼，世界杯女足冠軍的光環眼看就要逝去，但是36歲的老將梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)說：「不管是踢的慘烈無比，還是踢得無比亮眼，或是普普通通，球隊永遠不會因此而停滯下來。」

美國女足的逆轉很快就出現，開場第28分鐘、31分鐘時，林恩‧威廉 姆斯(Lynn Williams)、托賓‧希斯(Tobin Heath)分別進球，讓美國隊在上半場以二比一領先。

美國女足30日在東京奧運四分之一決賽中在點球大戰中勝出，守門員Alyssa Naeher居功至偉，扑出荷蘭隊兩記點球。(路透)

其中威廉姆斯之前從未參加過重大賽事，本來還不在名單上，是奧委會決定擴大女足隊參賽者名單後才加入，顯示女足隊教練安多諾維斯基(Vlatko Andonovski)的眼光。

米德馬在下半場又踢進一球，讓比數30分鐘延長賽後依然是2比2的僵持狀態；聶爾的亮眼表現在PK戰上凸顯出來：其成功守住米德馬的第一球，以及安妮克．諾溫(Aniek Nouwen)的第四球。

至於美國則在亞歷克斯．摩根(Alex Morgan)、羅絲．拉威爾(Rose Lavelle)、克莉絲汀．裴瑞絲(Christen Press)及拉皮諾四輪都進之下，擠下荷蘭而進入四強賽。

不過雖然美國女足成功進入四強賽，但是有一個困擾在本屆奧運 上一直存在，就是越位；30日的賽場上，美國踢進四球都因為越位而進球無效，從奧運女足賽開賽迄今，美國有九球因越位而進球無效。