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阿拉斯加8.2強震 海嘯警報遠及夏威夷

編譯盧炯燊／綜合29日電
美東時間29日凌晨阿拉斯加發生規模8.2強震，美國一度發出海嘯警告，後來解除。(路透)
美東時間29日凌晨阿拉斯加發生規模8.2強震，美國一度發出海嘯警告，後來解除。(路透)

阿拉斯加附近海域28日晚發生芮氏規模8.2強震，海嘯預警部門一度發布海嘯警報，範圍遠及夏威夷、關島、加州；這次北美地區半世紀以來最強的地震及海嘯警報，讓沿岸城鎮民眾大為恐慌，紛紛逃往高地。

聯邦地質調查局表示，地震在當地時間28日晚上8時15分左右發生，強度8.2，震央位於阿拉斯加州佩里維爾(Perryville)東南104公里處，深度約32公里；阿拉斯加地震中心說，整個阿拉斯加半島和主要城市科迪亞克(Kodiak)都感覺得到。

阿拉斯加29日凌晨發生規模8.2強震，政府下令該州南岸居民疏散。圖為霍默岬居民漏...
阿拉斯加29日凌晨發生規模8.2強震，政府下令該州南岸居民疏散。圖為霍默岬居民漏夜開車撤離。(美聯社)

半小時2次5.6以上餘震

地質調查局說，在地震發生後半小時，至少發生了兩次分別為6.2和5.6的強烈餘震。

科迪亞克市長布蘭森(Pat Branson)向有線新聞網( CNN)表示，這次地震是1960年代以來最強的一次，也使該地區13個月內第三次疏散，暫時未有傷亡及損毀報告。

地震發生後，聯邦海嘯預警中心(U.S. National Tsunami Warning Center)向阿拉斯加州南部地區、阿拉斯加半島及部分太平洋沿岸地區，包括夏威夷、關島、加州、俄勒岡、華盛頓等州及加拿大卑詩省發出海嘯警報；日本及紐西蘭的有關部門也一度評估地震可能帶來的海嘯風險。

聯邦海嘯預警中心的推文警告，可能有持續數小時強大而異常的水流，並呼籲民眾若房屋有損毀，請向當地官員報告。

不過，海浪實際升高不足一呎，海嘯警報後來宣布解除。

海嘯警報期間，科迪亞克警方建議居民轉移到地勢較高的地方，當地一些高中學校也開放收容居民；一些居民也在社交媒體分享轉移到高地的視頻。

北美半世紀以來最強震

阿拉斯加位於地震活躍的太平洋火環帶，是一個馬蹄形地帶，也是造成火山活動頻繁並引發地震的主要原因。

這次地震是阿拉斯加地區13個月內第三次強烈地震，1964年耶穌受難節當天發生強度9.2大地震，造成131人死亡及23億元財產損失。

地震 阿拉斯加州 夏威夷

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