熱浪折磨美7000萬人 威州下雷暴雨 數萬人斷電

全美7000多萬人面臨高溫警報。（路透）

熱浪29日大範圍席捲美國，從華盛頓州延伸到佛羅里達州，實際氣溫和體感溫熱指數 寫下紀錄；同一天，強力雷暴雨在威斯康辛州大肆破壞，數萬人斷電，並引發龍捲風警告。

全美7000多萬人面臨高溫 警報，涵蓋聖路易、堪薩斯市、曼菲斯、納許維爾、紐奧良和亞特蘭大，用以衡量體感溫度的熱指數(heat index)達華氏105至110度。

天氣預報中心(Weather Prediction Center)說，俄勒岡州部分地區、密西西比州中部、田納西河谷和鄰近地區將發布高溫警告，氣溫高於同時期平均；太平洋西北部部分地區、加州北部及密西西比中南部、田納西河谷和鄰近平原已發出高溫熱警告。

危險熱浪29日從內布拉斯加州 南部蔓延到喬治亞州，海灣濕氣更推升熱指數。

密西西比州傑克遜國家氣象局辦公室說，未來幾天濕熱將持續，下午氣溫將達華氏90多度到100度以上，熱指數110至115度。

中、南部多數地區也將有高溫，且因濕度感覺更熱；近三位數高溫將從德州蔓延到南卡羅來納，熱指數將超過105度。

除了熱，火災風險也堪憂。俄勒岡州南部發出高溫、乾燥、強風的紅旗警告，涵蓋全美最大野火─靴統山火(Bootleg Fire)延燒地區。

國家跨部門消防中心說，加州北部、俄勒岡南部東部、內華達西北部、愛達荷中部和蒙大拿西南部下午和晚上可能有雷暴雨，火災恐產生火積雲(pyrocumulonimbus)，煙霧排放到大氣中被帶往全美各地，造成污染。

熱浪肆虐之際，威斯康辛州飽受雷暴之害；雷暴雨28日晚在威州西北部發威，29日凌晨2點若干龍捲風警告解除，國家氣象局調查後確認是龍捲風，在康科德的傑弗遜縣社區周圍造成破壞，摧毀農場建築。