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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

「不打疫苗 到別處吃飯」知名連鎖餐廳要求接種證明

編譯林梅婕／綜合29日電
一些連鎖餐廳業者開始要求員工和顧客證明已接種疫苗，稱「不想打疫苗，到別處吃飯」。圖為喬治亞州醫護人員為民眾施打疫苗。(美聯社)
一些連鎖餐廳業者開始要求員工和顧客證明已接種疫苗，稱「不想打疫苗，到別處吃飯」。圖為喬治亞州醫護人員為民眾施打疫苗。(美聯社)

「聯合廣場餐飲集團」(Union Square Hospitality Group)執行長梅耶(Danny Meyer)29日表示，自9月7日起將開始要求所有員工及用餐的客人出示新冠肺炎疫苗接種證明，並說：「如果你真的很不想接種疫苗，你可以到別的餐廳用餐，或去別的地方。我不會說這是強制性的，但這將成為公司的政策。」

該集團官方網站補充：「我們將要求所有客人出示新冠疫苗證明，而且須完成全部的接種項目，對我們的員工也是同樣的要求。接種證明包括『新冠肺炎疫苗接種卡』、或紐約州政府頒發的『精益求精通行碼』(Excelsior Pass)，只要是任何州政府發出的疫苗通行證、或有接種時的照片證明都可以。」

梅耶於1985年在紐約創辦第一家聯合廣場餐廳(Union Square Cafe)，成為聯合廣場餐飲集團最知名的分店；該集團後來持續擴大事業版圖，目前在紐約、華府地區和其他城市都有分店。

自去年新冠肺炎爆發以來餐飲業者陷入困境，許多餐廳被迫歇業將近一年的時間，直到今年春天新冠疫苗接種規模逐漸擴大後，景氣才又開始復甦；不過隨著Delta變種病毒株來勢洶洶，恐怕再次威脅餐飲業者的生存，因此不只聯合廣場餐飲集團，一些餐廳也都陸續實施類似的政策、要求客人出示疫苗接種證明。

有線電視新聞網(CNN)報導，梅耶可說是餐飲業界的龍頭，2015年他率先在旗下18家餐廳實施不給小費的政策，同時提升員工的時薪；但疫情期間該集團為了讓員工有機會獲得更多經濟援助，再次開放客人給予小費；另外，在2003年梅耶也帶頭實施餐廳內禁止吸菸。

同樣由梅耶所創辦的知名連鎖速食店Shake Shack卻未宣布跟進相同政策；梅耶表示：「Shake Shack將視情況而定，做出最適當的選擇。」

疫苗 紐約州 新冠肺炎

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