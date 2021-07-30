抗Delta 5個QA秒懂傳統防疫已不適用

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，在罕見情況下，已接種者若感染Delta變種病毒，仍可能將新冠病毒傳給他人。圖為喬治亞州民眾戴著口罩在醫院就醫。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，Delta變種病毒 比原本病毒株有更高傳染力，科學家表示，這代表大家必須更新原本對新冠病毒染疫風險的認知，舊有規則恐不再適用。

研究人員估計，Delta變種病毒傳播力約比Alpha變種病毒高50%；Alpha變種病毒則比原本的武漢病毒株高出50%傳播力。科學家表示，這表示病毒可以傳染更多人，讓更多染疫者再傳染更多人。

Q、Delta高傳染力影響染疫風險？

疫苗對Delta變種病毒的防護力低於其他病毒株，但仍可有效避免染疫後出現重症和病歿。

對於未接種疫苗者而言，Delta改變大家對於新冠病毒的舊有認知，例如與染疫者密切接觸15分鐘最有可能染疫；但科學家表示，Delta病毒株可能在五分鐘內感染他人，對於未接種者尤其厲害，可能搭電梯一、兩分鐘就染疫。

Q、已接種者風險又如何？

接種完畢者雖對Delta變種病毒具顯著防護力，而且跟未接種者相比，可能要與染疫者待在室內更久才會染疫，但風險依舊高。

Q、接種完畢者可能傳播Delta病毒嗎？

聯邦疾病防治中心(CDC )27日表示，在罕見情況下，已接種者若感染Delta變種病毒，仍可能將新冠病毒傳給他人。

Q、Delta變種病毒有可能在戶外傳染？

許多人以為戶外活動很安全，但科學家表示，Delta變種病毒提高部分戶外傳播的風險，如果民眾接近染疫者，病毒可能透過染疫者呼吸傳播並使他人確診；而且若是在更擁擠的戶外環境，例如演唱會或棒球賽，染疫風險也會增高。

醫生表示，如果你已接種完畢並從事騎單車、慢跑或登山活動，這時你持續移動而且與染疫者短暫接觸，不戴口罩 也還算安全。

Q、已接種者要重新戴上口罩嗎？

CDC於27日建議，在國內部分具高或顯著傳染率的地區，已接種者在室內應開始戴口罩。根據CDC數據，全美約46%的郡被視為高傳染率地區，17%郡則具顯著傳染力。