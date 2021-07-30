進入眾院未戴口罩恐被捕 共和黨痛批波洛西濫權

國會山莊警察局將執行新規，逮捕不戴口罩前往國會眾院一側及眾院辦公大樓的國會助理及訪客；共和黨29日痛批這是民主黨籍議長波洛西濫權。(路透)

國會山莊警察局長曼傑(J. Thomas Manger)28日致函警局同仁，要求執行國會醫官頒布的新規定，凡國會助理及訪客不戴口罩 便前往國會眾院 那一側及眾院辦公大樓，將予以逮捕，但不包括議員；共和黨議員29日痛批這是民主黨籍議長波洛西 遂行個人意志，濫權欲掌控半個國會。

國會山莊報(The Hill)報導，曼傑在信函中說，若訪客或國會助理未遵守命令，佩戴口罩，將不得進出國會山莊眾院這一側，凡違反規定者將以非法入侵罪名逮捕。

雖說相同的強制口罩令適用於整個國會，但執法時卻不一視同仁；拒不遵守的國會議員，警察只奉命向監察本命令的上級通報，上級再轉知眾院警衛長；曼傑警長就職才一周。

曼傑的信函29日晨被共和黨籍眾議員卡馬克(Kat Cammack，佛州)上推特網站砲轟；卡馬克認為，命令雖出自警察局長，但「體現了今日波洛西的濫權」。

國會山莊警察局將執行新規，逮捕不戴口罩前往國會眾院一側及眾院辦公大樓的國會助理及訪客；共和黨29日痛批這是民主黨籍議長波洛西濫權。圖為共和黨籍眾議員Lauren Boebert不戴口罩前往參院。(路透)

共和黨眾議員梅斯(Nancy Mace)更稱，自己在眾院議場外絕不戴口罩，看波洛西有沒有那個膽子申誡她。

新冠疫情爆發18個月來，國會為公共衛生綱領多所爭執；波洛西援引國會首席醫官莫納漢(Brian Monahan)的建議，支持在國會實施嚴格口罩令，尤其在眾院議場；波洛西另支持莫納漢的最新看法，要求在山莊眾院那一側全都戴口罩。

波洛西日前指出，強制佩戴口罩是國會山莊醫官的權限，自己無從置喙，只能希望全體都遵守。

但共和黨觀點全然不同，稱強制戴口罩侵犯個人自由，不管在國會山莊、學校或任何地方都無容身之地；共和黨另由眾院少數黨麥卡錫帶頭，譴責拜登政府及波洛西採行的新冠疫情新限制毫無科學根據；新冠疫情復熾，都是移民湧現於南方邊界、民眾不信任疫情防範措施所致，另外，「眾院是人民的，可不是波洛西的」。