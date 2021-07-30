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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

抗Delta 拜登擴大有薪假 籲打疫苗給100元

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統29日要求聯邦機構雇員在聯邦大樓須戴口罩防疫，他也呼籲各州給新打疫苗者每人發100元作為獎勵。拜登當天也重新戴起口罩。(歐新社)
拜登總統29日要求聯邦機構雇員在聯邦大樓須戴口罩防疫，他也呼籲各州給新打疫苗者每人發100元作為獎勵。拜登當天也重新戴起口罩。(歐新社)

要求數百萬聯邦雇員接種疫苗

新冠變種Delta病毒導致美國重演去年夏天疫情，每日已超過6萬人確診，研究發現，接種疫苗者也可能染Delta病毒；拜登總統29日發布最新疫苗接種計畫，要求數百萬名聯邦雇員與承包商接種疫苗或戴上口罩，並擴大有薪疫苗假，呼籲地方政府提供100美元獎勵接種疫苗民眾。

「我們還沒完全脫離險境，美國正在爆發一場未接種者的疫情大流行。」拜登說，還有9000萬人未接種疫苗，聯邦疾病暨防治中心(CDC)統計，12歲以上完成接種疫苗的美國人為57.7%。

「這是悲劇，他們是可以不死」

拜登說，近日因新冠肺炎住院和死亡者，多數都是未接種者，「這是悲劇，他們是可以不死的。」美國疫苗供應無虞，確診數字卻不斷攀升，是揮霍上天的恩賜。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，已有超過61.2萬美國人死於新冠肺炎，但美國每日確診病例超過六萬例，回彈至去年夏天水平，住院人數也突破三萬人；上周新增病例增加64個百分點，比六月中旬高出4.4倍，但每日死亡人數比起去年明顯較低。

目前已知Delta病毒感染力為原型病毒的兩倍有餘；紐約時報報導，CDC預計30日公布的一項委外研究發現，疫苗可有效抵禦先前的新冠病毒，不會傳染；但在接種疫苗者的鼻子與喉嚨中，發現大量Delta病毒，意指接種疫苗者可能無症狀傳播該病毒，恐讓疫情控制雪上加霜。

拜登：口罩疫苗仍是抗疫最佳利器

拜登29日在白宮說，口罩和疫苗仍是對抗病毒與抵禦重症最佳利器，下令聯邦雇員和承包商強化防疫規範，要求出示接種疫苗證明，未完成接種者工作時均須戴口罩、謹守社交距離，每周接受一到兩次病毒檢測，原則上禁止公務旅行；據統計，全球的聯邦政府雇員超過400萬人。

為鼓勵民眾接種疫苗，拜登宣布擴大有薪假，過去勞工可為自己接種疫苗申請有薪假，現在帶著父母或孩子接種疫苗也可申請，提供有薪假的中小企業將獲全額補助。

美國雖然有57.7%的12歲以上國民打過新冠冠苗，但由於變種毒肆虐，確診病例仍再...
美國雖然有57.7%的12歲以上國民打過新冠冠苗，但由於變種毒肆虐，確診病例仍再度接近去年同期。圖為民眾在紐約曼哈頓街頭行走。(Getty Images)

拜登呼籲州政府與地方政府採取更多措施鼓勵疫苗接種，包括提供疫苗獎勵金100元。

拜登重申全美校園在秋天全面開放的決心，為鼓勵12歲以上青少年接種疫苗，他要求聯邦藥局系統協助，在學區內設立臨時疫苗接種診所。

拜登肯定聯邦參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)與共和黨籍阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey)支持疫苗，稱肯塔基州疫情控制得當，而艾維面臨親共和黨的福斯新聞評論者大肆嘲弄，「這無關紅州、藍州，這可是攸關生死」。

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