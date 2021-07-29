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雇主怕被告又怕員工走人 職場強制接種不普及

編譯陳韻涵╱綜合28日電
許多職場強制員工接種疫苗，但又擔心侵權被告，也擔心因此離職。(Getty Images)
許多職場強制員工接種疫苗，但又擔心侵權被告，也擔心因此離職。(Getty Images)

新冠肺炎疫情顯現回溫趨勢，各大企業鼓勵員工接種疫苗，但目前只有少數職場強制要求員工打疫苗。

華爾街日報(WSJ)報導，摩根史坦利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和富國銀行(Wells Fargo)已強制要求所有員工打疫苗，或在返回辦公室作業時檢查疫苗狀態；聯合航空(United Airlines)則要求所有新進員工接種疫苗。

企業律師表示，強制要求員工接種新冠疫苗的企業仍在少數，可能是因為這會招致訴訟，進而讓員工中止工作契約；在目前吃緊的勞力市場，雇主不願承擔此風險。

強制員工接種疫苗的企業多與工作性質、地理與職場環境，以及顧客相關，如肉品加工業春季起要求新進人員打疫苗，但未能強制既有員工接種，另外工作空間緊密的企業也要求員工打疫苗。

帆船製造商「諾威品牌」(Newell Brands)、咖啡用具公司「咖啡先生」(Mr. Coffee)，以及嬰兒車品牌「葛雷克」(Graco)近期開放能提供接種證明的員工，在工廠內不用戴口罩

聯邦疾病防治中心(CDC)27日建議在新冠疫情高傳染地區的已接種者，在室內重新戴上口罩，翻轉5月時讓大多數打完疫苗者在可維持社交距離的大多數室內和室外不用戴口罩的決策。

醫院及健康照護機構的強制疫苗規定較其他行業普及，藉此保障免疫力低落的客戶健康。

美國醫學會(American Medical Association)近期調查顯示，96%的醫事人員已完成疫苗接種，但衛生部(HHS)數據顯示，25%直接接觸病患的醫院員工5月底前還沒打疫苗。

在加州經營課後照顧機構的小組主任希瑟‧伯格(Heather Berg)表示，希望職員接種疫苗，尤其是負責兒童健康照護服務的人員。

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