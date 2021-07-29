我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

疫情升溫防疫卻鬆綁 勞工怕重回崗位

記者顏伶如／綜合報導
許多職場強制員工接種疫苗，但又擔心侵權被告，也擔心因此離職。(美聯社)
許多職場強制員工接種疫苗，但又擔心侵權被告，也擔心因此離職。(美聯社)

變種病毒肆虐導致疫情再度升溫，重回崗位的勞工此時卻因雇主解除或放寬防疫措施而備感焦慮，就連已施打疫苗的勞工，聽到一個個突破感染(breakthrough infection)、長期新冠症狀案例，對於自身面臨病毒威脅，更顯徬徨無措。

擁有逾百萬會員的「聯合食品及商業勞工工會」(UFCW)發表聲明指出，聯邦疾病防治中心(CDC)有關室內戴口罩的新指南不夠有效，政府應該宣布全國全面戴口罩的強制規定。

紐約時報報導分析，面對疫情發展，雇主因應行動與勞工顧慮考量之間出現落差，不同的工會也有立場之別；某些工會要求雇主推出更多保護勞工的防疫措施，某些工會則質疑雇主要求勞工打疫苗的新規定，雖然立場相左，但傳達訊息卻是一樣的：全面復工的步調，不該操之過急。

UFCW會長裴洛恩(Marc Perrone)表示：「我覺得對於回歸正常生活，我們有點過於倉促。」該工會成員包括全美超過百萬名來自超市、肉品包裝等產業的勞工。

疫情期間，亞馬遜(Amazon)為各地倉儲勞工提供現場免費病毒篩檢，並設立各種防疫安排。不過，一名在亞馬遜俄勒岡州倉儲工作的勞工對紐約時報爆料指出，用來保持社交距離的安全隔板已逐漸汰除。

亞馬遜發言人凱莉‧納特爾(Kelly Nantel)說，某些倉儲由於勞工工作時彼此之間接觸時間較短，因此移除安全隔板，至於員工休息室或其他工作地點的安全隔板，則未更動。她說，從2021年7月30日起，亞馬遜美國地區的病毒篩檢將縮減規模。

運動用品連鎖店REI員工則指出，限制店內人數的防疫規定在今春放寬之後，許多分店人潮越來越多，令員工感到不安。紐時報導指出，其他零售業勞工也有類似抱怨，例如來店人數增加，讓超級市場裡變得難以保持社交距離。

住在加州河濱市(Riverside)的買菜代購服務平台Instacart採買員凱琳‧強生-杜爾西(Karyn Johnson-Dorsey)指出，自從加州在6月中旬放寬戴口罩與室內人數限制後，如今上超市已很難與沒戴口罩的其他消費者保持安全距離。

各些州州民反對強制戴口罩的規定，認為侵權。圖為在佛州勞德岱堡市的學區委員會討論是...
各些州州民反對強制戴口罩的規定，認為侵權。圖為在佛州勞德岱堡市的學區委員會討論是否強制戴口罩政策時，一些家長到場抗議，反對強制戴口罩。(美聯社）

勞工 口罩 亞馬遜

上一則

最有賺錢魅力品牌 共和黨仍靠「川普！」賺錢

下一則

雇主怕被告又怕員工走人 職場強制接種不普及

延伸閱讀

伊州防疫新指南 高傳染區室內戴口罩

伊州防疫新指南 高傳染區室內戴口罩
紐約客談／紐約主動出擊 防疫邁向正軌

紐約客談／紐約主動出擊 防疫邁向正軌
蔡英文：疫後首要任務是幫助民眾度難關 才能走向振興

蔡英文：疫後首要任務是幫助民眾度難關 才能走向振興
紐時：疫情升溫雇主卻解除防疫措施 勞工備感焦慮

紐時：疫情升溫雇主卻解除防疫措施 勞工備感焦慮

熱門新聞

18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51
亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任