疫情升溫防疫卻鬆綁 勞工怕重回崗位

許多職場強制員工接種疫苗，但又擔心侵權被告，也擔心因此離職。(美聯社)

變種病毒肆虐導致疫情再度升溫，重回崗位的勞工 此時卻因雇主解除或放寬防疫措施而備感焦慮，就連已施打疫苗的勞工，聽到一個個突破感染(breakthrough infection)、長期新冠症狀案例，對於自身面臨病毒威脅，更顯徬徨無措。

擁有逾百萬會員的「聯合食品及商業勞工工會」(UFCW)發表聲明指出，聯邦疾病防治中心(CDC)有關室內戴口罩 的新指南不夠有效，政府應該宣布全國全面戴口罩的強制規定。

紐約時報報導分析，面對疫情發展，雇主因應行動與勞工顧慮考量之間出現落差，不同的工會也有立場之別；某些工會要求雇主推出更多保護勞工的防疫措施，某些工會則質疑雇主要求勞工打疫苗的新規定，雖然立場相左，但傳達訊息卻是一樣的：全面復工的步調，不該操之過急。

UFCW會長裴洛恩(Marc Perrone)表示：「我覺得對於回歸正常生活，我們有點過於倉促。」該工會成員包括全美超過百萬名來自超市、肉品包裝等產業的勞工。

疫情期間，亞馬遜 (Amazon)為各地倉儲勞工提供現場免費病毒篩檢，並設立各種防疫安排。不過，一名在亞馬遜俄勒岡州倉儲工作的勞工對紐約時報爆料指出，用來保持社交距離的安全隔板已逐漸汰除。

亞馬遜發言人凱莉‧納特爾(Kelly Nantel)說，某些倉儲由於勞工工作時彼此之間接觸時間較短，因此移除安全隔板，至於員工休息室或其他工作地點的安全隔板，則未更動。她說，從2021年7月30日起，亞馬遜美國地區的病毒篩檢將縮減規模。

運動用品連鎖店REI員工則指出，限制店內人數的防疫規定在今春放寬之後，許多分店人潮越來越多，令員工感到不安。紐時報導指出，其他零售業勞工也有類似抱怨，例如來店人數增加，讓超級市場裡變得難以保持社交距離。

住在加州河濱市(Riverside)的買菜代購服務平台Instacart採買員凱琳‧強生-杜爾西(Karyn Johnson-Dorsey)指出，自從加州在6月中旬放寬戴口罩與室內人數限制後，如今上超市已很難與沒戴口罩的其他消費者保持安全距離。