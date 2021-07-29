Delta變種擴散 拜登強制聯邦員工打疫苗
隨著Delta變種病毒的迅速傳染，全美的新冠感染數字持續增加，拜登政府採取各項措施應對，拜登總統即將宣布強制所有聯邦政府雇員接種疫苗或接受更嚴格的檢測，29日並將宣布新措施，讓更多民眾接種疫苗。
拜登27日已透露正考慮是否強制聯邦政府雇員接種疫苗，而國家廣播公司(NBC)28日報導，拜登稍後會正式要求他們接種，否則須接受更嚴格的檢測。
NBC引述兩名政府官員表示，經白宮作出內部政策檢討後，拜登將在29日的演說中公布新規定，但目前尚不清楚何時生效。
拜登同時還會宣布新措施來提高全國疫苗接種率；近幾個月來，全美接種率已顯著放緩，遠低於白宮之前定下的目標。
此外，拜登全力支持聯邦疾病防治中心(CDC)最新的配戴口罩指南，白宮管理及預算辦公室(OMB)27日晚間已向所有聯邦機關發出備忘錄，強制所有處於持續及高風險傳播地區內聯邦建築物內的員工戴口罩。
由OMB副主任米勒(Jason Miller)發出的備忘錄也指出，所有進入聯邦建築物內的承包商、訪客，無論是否接種疫苗，都必須戴口罩。
CDC在5月建議，凡接種了兩劑疫苗的民眾，在大多數情況下可以不戴口罩，現在收緊了戴口罩規定，說明了Delta變種病毒的高危險性。
拜登的首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)28日接受訪問時說，有些事情發生了變化，變化的是病毒，但科學沒有改變、CDC也沒有改變。
在CDC發出最新配戴口罩指南後，國會首席醫官莫納漢(Brian Monahan)27日晚上也要求國會議員戴口罩，結果觸發兩黨對罵。
共和黨眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)在推文中指「戴回口罩不是基於科學的決定，而是自由派政府官員做出的決定，希望繼續疫情大流行狀態下的生活。」
喬治亞州共和黨籍眾議員希斯(Jody Hice)甚至指責「戴口罩及接種疫苗規定，是霸凌、控制、違憲、威脅自由。」
但眾院議長波洛西則指共和黨的反對是「愚蠢」。
她的副幕僚長哈米爾(Drew Hammill)在推文說，「議長認為，說戴口罩要求不是基於科學決定的人，是愚蠢的。」
上一則
8年前曾被勸退 8年後拜爾絲為自己勇敢：我須退後一步
下一則
FB留言