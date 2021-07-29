Delta變種擴散 拜登強制聯邦員工打疫苗

手持口罩的拜登總統28日表示聯邦員工必須施打疫苗與接受核酸檢測，確保不受染。(美聯社)

隨著Delta變種病毒的迅速傳染，全美的新冠感染數字持續增加，拜登 政府採取各項措施應對，拜登總統即將宣布強制所有聯邦政府雇員接種疫苗 或接受更嚴格的檢測，29日並將宣布新措施，讓更多民眾接種疫苗。

拜登27日已透露正考慮是否強制聯邦政府雇員接種疫苗，而國家廣播公司(NBC)28日報導，拜登稍後會正式要求他們接種，否則須接受更嚴格的檢測。

NBC引述兩名政府官員表示，經白宮作出內部政策檢討後，拜登將在29日的演說中公布新規定，但目前尚不清楚何時生效。

拜登同時還會宣布新措施來提高全國疫苗接種率；近幾個月來，全美接種率已顯著放緩，遠低於白宮之前定下的目標。

此外，拜登全力支持聯邦疾病防治中心(CDC)最新的配戴口罩 指南，白宮管理及預算辦公室(OMB)27日晚間已向所有聯邦機關發出備忘錄，強制所有處於持續及高風險傳播地區內聯邦建築物內的員工戴口罩。

由OMB副主任米勒(Jason Miller)發出的備忘錄也指出，所有進入聯邦建築物內的承包商、訪客，無論是否接種疫苗，都必須戴口罩。

CDC在5月建議，凡接種了兩劑疫苗的民眾，在大多數情況下可以不戴口罩，現在收緊了戴口罩規定，說明了Delta變種病毒的高危險性。

拜登的首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)28日接受訪問時說，有些事情發生了變化，變化的是病毒，但科學沒有改變、CDC也沒有改變。

在CDC發出最新配戴口罩指南後，國會首席醫官莫納漢(Brian Monahan)27日晚上也要求國會議員戴口罩，結果觸發兩黨對罵。

共和黨眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)在推文中指「戴回口罩不是基於科學的決定，而是自由派政府官員做出的決定，希望繼續疫情大流行狀態下的生活。」

喬治亞州共和黨籍眾議員希斯(Jody Hice)甚至指責「戴口罩及接種疫苗規定，是霸凌、控制、違憲、威脅自由。」

但眾院議長波洛西則指共和黨的反對是「愚蠢」。

她的副幕僚長哈米爾(Drew Hammill)在推文說，「議長認為，說戴口罩要求不是基於科學決定的人，是愚蠢的。」