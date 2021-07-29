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全球確診激增 美1周逾50萬病例最多

編譯林梅婕╱綜合28日電
Delta新冠病毒變種肆虐，迫使聯邦重新頒發在公開場所室內室外要戴口罩，保持距離的規定。圖為亞特蘭大市棒球場開賽時，標示要求球迷戴上口罩。(美聯社)
Delta新冠病毒變種肆虐，迫使聯邦重新頒發在公開場所室內室外要戴口罩，保持距離的規定。圖為亞特蘭大市棒球場開賽時，標示要求球迷戴上口罩。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)28日宣布，全美新冠肺炎確診人數再次激增，達到全球最高，截至25日連續七天新增50萬332例感染，和前一周相比成長幅度高達131%；此外，全美新增染疫住院治療的人數又以路易斯安納州最為嚴重。

根據約翰霍普金斯大學(JHU)統計，同一周全球新增超過380萬人感染新冠病毒，漲幅為8%；令人擔憂的是，染疫相關的死亡人數也上升21%，新增超過6萬9000人。

其他新增病例成長最多的國家依序為巴西、印尼、英國和印度；WHO也分析新增病例成長的因素：「上周每日平均新增超過54萬例感染，與再之前一周的平均49萬例相比還要成長，而這一波成長的趨勢主要來自於美洲大陸和西太平洋地區。」

專家推測，一切都與Delta變種病毒株的快速傳播、以及全美疫苗接種率下滑息息相關；聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，全美僅49.2%的人口完成疫苗接種，遠低於群體免疫所需的標準；WHO也表示：「倘若這些成長的趨勢繼續下去，未來兩周全球累積確診案例恐怕將超過2億人。」

路易斯安納州州長及公衛官員也宣布，該州單日新增染疫住院人數的漲幅創下新高；路州公衛廳統計指27日當天該州共1390人感染新冠病毒就醫，比26日又增加169人，為去年3月疫情爆發以來，單日新增感染就醫案例的最大漲幅。

與此同時，路州為全美疫苗接種率最低的州之一，根據官方統計，目前僅36%的人口完成疫苗接種，其中又以18歲至29歲的未接種率為最高。

路州單日的新增確診案例也來到6800人，達到今年1月6日以來的第二高紀錄，對此路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)表示：「我們目前看到有關新冠肺炎確診案例和住院人數，上升的趨勢已經愈來愈可怕。」

疫苗 WHO 路易斯安納州

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