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疫情拖累 全美各族裔學童 數學、閱讀都退步

記者顏伶如／綜合報導
擔心網課造成小孩學業退步，密西西比州一個媽媽在家督促孩子寫功課。(美聯社)
擔心網課造成小孩學業退步，密西西比州一個媽媽在家督促孩子寫功課。(美聯社)

顧問機構麥肯錫公司(McKinsey & Company)與非營利學習評估機構NWEA最新研究報告指出，美國學童受到疫情影響，所有族裔學生的數學、閱讀成績都退步，儘管某些學生今春返校上課，落後狀況卻未改善。

專家指出，一對一或小組教學、每周多次的密集式家教，最能達到立竿見影的補救效果，但喬治亞州立大學(Georgia State University)研究報告估計，如此一來每名學生一年至少要花3800元家教費。

NWEA研究報告是比較全美550萬名公立學校三到八年級學生2020至2021學和2019學年的考試成績；研究人員發現，學生成績從疫情初期就開始退步，且一直惡化，即便某些學生回到校園上課，狀況也未改善。

NWEA的報告指出，三年級的拉丁裔學生的數學成績比2019年降低了約17%，非洲裔三年級學生退步了15%，亞裔及白人學生成績則約下降9%，原住民學生則退步14%。

撰寫報告的NWEA資深研究員路易斯(Karyn Lewis)說，疫情疲乏(pandemic fatigue)可能是導致學生退步的原因。

研究人員發現，美國出現疫情後，學生成績很快便開始退步，到了2020年秋季略見改善，但入冬之後卻落後更加嚴重，狀況持續到2021年春季，雖然某些學校陸續恢復讓學生回進教室上課，問題卻沒能解決。

以全美160萬名今春參加州考的小學生為研究對象的麥肯錫研究報告指出，2020至2021學年度接近尾聲時，平均而言學生的學習狀況平均約落後四到五個月。

麥肯錫研究報告主筆艾瑪‧多恩(Emma Dorn)指出，研究結果恐怕未能確實反映學生學業退步的實際狀況，因為研究對象並未包括遠距上課的學生。

紐約時報報導，研究顯示，一對一或小組教學、每周多次的密集式家教，最能達到拉抬成績的效果，但開銷卻頗為昂貴，喬治亞州立大學研究報告估計，每名學生一年要花3800元家教費用。相較之下，學校每天延長上課時間，每名學生一年花費估計僅須800元，參加暑期學校每名學生的學費大約1100元起跳。

疫情 美國 喬治亞州

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