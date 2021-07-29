擔心校園歧視 亞、非、拉丁裔在家自學暴增

許多少數族裔在家中自學的人數劇減。圖為康州一個家庭在家裡為孩子上課。(美聯社)

隨著新冠肺炎疫情趨緩、成人接種疫苗和新學期到來，數以百萬計家長準備把孩子送回學校並回辦公室上班，但也有部分家長，尤其是亞裔 、非裔 與拉丁裔選擇讓孩子脫離主流學校教育 ，繼續在家自學。

人口普查局(US Census Bureau)數據顯示，2019年中以來，在家自學的學生人數增加近三倍，截至今年5月，每12名學生就有至少一人選擇自學。

由於疫情關係，美國中小學生大部分採行網課，就連高中畢業典禮也在家慶祝。(Getty Images)

華盛頓郵報(Washington Post)報導，過往的自學者大多來自有宗教考量的白人家庭，如今則有愈來愈多有色人種選擇讓孩子在家自學。

2019年到2021年5月，在家自學的非裔學生比率從1%增至8%，西語裔從2%增至9%，白人則從4%增至8%；亞裔家庭，在家自學的人數則從2016年的1%增至5%。

隨著疫苗接種率增加且確診率下降，教育人士希望非裔、拉丁裔和亞裔家長對孩子回歸校園重拾信心，但許多家長的考量不只是健康因素。

非裔母親托雷西亞‧貝茲(Torlecia Bates)育有三個孩子，去年學校因為疫情關閉後，她本來只是暫時讓孩子在家學習，待復課後便把孩子送回學校；但在非裔佛洛依德(George Floyd)遭白人警察跪頸殺害後，貝茲惶恐孩子在學校裡面臨種族歧視與社會非公義等問題。

她說：「我們必須因應不同以往的社會與政治氛圍，我不能讓孩子回到這樣的學校裡。」

她去年夏季決定，自己教十歲和八歲的孩子，這樣她還能兼顧三歲的幼女。

華郵報導指出，非裔和拉丁裔家庭的隱憂類似，亞裔家庭則希望加強孩子的文化教育。

在許多情況下，主流教育下的移家庭逐漸擔心學校無法給予孩子全面的完整教育，也逐漸關切種族不平等對有色人種孩子的影響。

儘管公立學校試圖平衡種族要素，但白人與非白人學生間的表現依然有落差，新冠疫情也讓家長有機會嘗試自學的選項。