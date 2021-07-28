睽違13年 女壘重返奧運 日本隊挫美奪金

東奧27日女子壘球賽，日本代表隊以2比0，擊敗勁敵美國代表隊，奪得金牌鄉欣喜若狂。(美聯社)

女子壘球睽違13年後終於返回奧運會賽事，美、日兩大強隊27日對壘冠軍賽，由上野由歧子(Yukiko Ueno)主投的日本 隊完封，最終以2:0再次強挫美國 隊，拿下金牌。

紐約時報報導，賽前美國隊排名世界第一，但27日的比賽彷彿2008年歷史重演；39歲的上野由岐子第三度在奧運主投，讓美國隊打者無法發揮實力，再加上落點巧妙的安打及幸運反彈球助威，日本女壘隊於是在橫濱棒球場，讓美國女壘隊老將凱特‧奧斯特曼(Cat Osterman)及莫妮卡‧艾波特 (Monica Abbott)再度抱憾而歸。

東奧27日女子壘球賽，日本代表隊以2比0，擊敗勁敵美國代表隊。圖為美國隊隊接受吞敗事實。(美聯社)

日本隊26日刻意在結局無關痛的循環賽讓上野由歧子休息，27日決賽美日兩隊均派出王牌投手，在上野主投下，美國隊六局都吞下鴨蛋。

美日爭霸戰直到第四局上半都維持0比0僵持不下，但日本隊四局下發動攻勢；藤田倭(Yamato Fujita)擊出一壘安打後，借助隊友犧牲短打上到二壘，再靠場內滾地球進到三壘，此時渥美萬奈(Mana Atsumi)擊出巧妙安打，藤田倭俯衝滑壘，比外野傳回的球更快抵達本壘，率先攻下1分。

美國隊由奧斯特曼主投到第五局，再由艾波特中繼救援，但藤田倭此時再擊出帶打點的一壘安打，擴大分差到兩分，而在上野由歧子威風八面鎮壓之下，兩分已經奠定大局。

東奧27日女子壘球賽，日本代表隊以2比0，擊敗勁敵美國代表隊，奪得金牌鄉欣喜若狂。(美聯社)

上野由歧子在第六局被美國隊敲出一壘安打後退場，改由後藤希友(Miu Goto)救援；美國隊當時一、二壘有人，亞曼達‧柴德斯特(Amanda Chidester)擊出強勁平飛球，擊中日本隊三壘手山本優(Yu Yamamoto)的左腕，但很幸運竟直飛游擊手渥美萬奈的手套，渥美再傳二壘完成雙殺，柴德斯特嘴巴張開，不敢置信。

上野由歧子第七局再返投手丘，再度壓制美國隊打者，完封收場；27日稍早的比賽中，加拿大女壘隊擊敗墨西哥隊，贏得銅牌。