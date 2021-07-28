我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

睽違13年 女壘重返奧運 日本隊挫美奪金

記者顏伶如、編譯潘勛／綜合報導
東奧27日女子壘球賽，日本代表隊以2比0，擊敗勁敵美國代表隊，奪得金牌鄉欣喜若狂。(美聯社)
東奧27日女子壘球賽，日本代表隊以2比0，擊敗勁敵美國代表隊，奪得金牌鄉欣喜若狂。(美聯社)

女子壘球睽違13年後終於返回奧運會賽事，美、日兩大強隊27日對壘冠軍賽，由上野由歧子(Yukiko Ueno)主投的日本隊完封，最終以2:0再次強挫美國隊，拿下金牌。

紐約時報報導，賽前美國隊排名世界第一，但27日的比賽彷彿2008年歷史重演；39歲的上野由岐子第三度在奧運主投，讓美國隊打者無法發揮實力，再加上落點巧妙的安打及幸運反彈球助威，日本女壘隊於是在橫濱棒球場，讓美國女壘隊老將凱特‧奧斯特曼(Cat Osterman)及莫妮卡‧艾波特(Monica Abbott)再度抱憾而歸。

東奧27日女子壘球賽，日本代表隊以2比0，擊敗勁敵美國代表隊。圖為美國隊隊接受吞...
東奧27日女子壘球賽，日本代表隊以2比0，擊敗勁敵美國代表隊。圖為美國隊隊接受吞敗事實。(美聯社)

日本隊26日刻意在結局無關痛的循環賽讓上野由歧子休息，27日決賽美日兩隊均派出王牌投手，在上野主投下，美國隊六局都吞下鴨蛋。

美日爭霸戰直到第四局上半都維持0比0僵持不下，但日本隊四局下發動攻勢；藤田倭(Yamato Fujita)擊出一壘安打後，借助隊友犧牲短打上到二壘，再靠場內滾地球進到三壘，此時渥美萬奈(Mana Atsumi)擊出巧妙安打，藤田倭俯衝滑壘，比外野傳回的球更快抵達本壘，率先攻下1分。

美國隊由奧斯特曼主投到第五局，再由艾波特中繼救援，但藤田倭此時再擊出帶打點的一壘安打，擴大分差到兩分，而在上野由歧子威風八面鎮壓之下，兩分已經奠定大局。

東奧27日女子壘球賽，日本代表隊以2比0，擊敗勁敵美國代表隊，奪得金牌鄉欣喜若狂...
東奧27日女子壘球賽，日本代表隊以2比0，擊敗勁敵美國代表隊，奪得金牌鄉欣喜若狂。(美聯社)

上野由歧子在第六局被美國隊敲出一壘安打後退場，改由後藤希友(Miu Goto)救援；美國隊當時一、二壘有人，亞曼達‧柴德斯特(Amanda Chidester)擊出強勁平飛球，擊中日本隊三壘手山本優(Yu Yamamoto)的左腕，但很幸運竟直飛游擊手渥美萬奈的手套，渥美再傳二壘完成雙殺，柴德斯特嘴巴張開，不敢置信。

上野由歧子第七局再返投手丘，再度壓制美國隊打者，完封收場；27日稍早的比賽中，加拿大女壘隊擊敗墨西哥隊，贏得銅牌。

美國 日本 波特

上一則

女網名將大坂直美慘遭淘汰 日人失望 社群炸鍋

下一則

國會警淚憶遭暴徒辱罵毆打 「他們都說是川普派來的」

延伸閱讀

「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺

「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺
東奧／港女飛魚何詩蓓200自摘銀 港隊第1牌 破亞洲紀錄

東奧／港女飛魚何詩蓓200自摘銀 港隊第1牌 破亞洲紀錄
世説新聞／搭機遇新冠患者 華裔明星奧運選手金牌夢碎

世説新聞／搭機遇新冠患者 華裔明星奧運選手金牌夢碎
美退賽的體操天后 曾遭前隊醫性侵 和憂鬱症搏鬥

美退賽的體操天后 曾遭前隊醫性侵 和憂鬱症搏鬥

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國