跟自己競爭…台「舉重女神」郭婞淳金牌大滿貫

台灣「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽中展現壓倒性實力。(特派記者余承翰／東京攝影)

四度世錦賽總和奪金、五次亞錦賽總和摘金，台灣 「舉重女神」郭婞淳三年前再摘下亞運金牌後，生涯獨缺的奧運金牌，終於在東京奧運 如願以償；她以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤摘下東京奧運女子59公斤級金牌，這也是中華台北代表隊在東京奧運的第一面金牌；看著手上的奧運金牌，她忍不住流下眼淚。

五年前里約奧運，郭婞淳也有機會爭金，臨場卻沒能發揮最佳成績；東京奧運她是最被看好的金牌候選人，身為三項世界紀錄保持人，郭婞淳在奧運「跟自己競爭」，穩定的表現終於如願摘金。

「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽奪下金牌，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。(特派記者余承翰／東京攝影)

郭婞淳近年實力完勝同級對手，手握世錦賽總和四金、亞錦賽總和五金、世大運兩金，昨天終於補上奧運金牌這最後一塊「金牌拼圖」。

27歲的郭婞淳表示，這面金牌有多層意義，一方面是完成選手生涯的大賽冠軍拼圖，一方面知道許多國人正為自己加油，「希望別讓他們失望，有了這塊金牌，帶給台灣很多力量。」

今年四月剛在亞錦賽改寫抓舉世界紀錄的郭婞淳，因北韓 與中國強敵沒在這一級參賽，里約奧運金牌也因使用禁藥遭禁賽，她在東奧上場堪稱個人秀；抓舉第一次試舉的100公斤就是領先者，第二次試舉103公斤雖因動作不完全遭判失敗，第三次就順利完成。

台灣「舉重女神」郭婞淳奪金。(特派記者余承翰／東京攝影)

挺舉仍是郭婞淳的獨腳戲，第一次試舉125公斤就確定金牌到手，她第二次試舉完成133公斤已確定破奧運記錄後，選擇挑戰141公斤，打算突破自己兩年前世錦賽創下的140公斤世界紀錄。

金牌在握的郭婞淳屏氣凝神再站上賽台，沒想到一上槓就手滑掉槓，整個人跌坐賽台；她第一時間雖仍微笑起身，帶著金獎下場後卻頗懊惱，只想著沒能突破世界紀錄。

「我一直想到141公斤，很想要有成績去拿到這塊牌。」郭婞淳不只想奪金，更是想用破紀錄的方式帶回金牌，「可能是想要我再拚一屆吧！」

郭婞純表示，東奧行前就有許多人希望她能再拚一屆奧運，她原本有些糾結，東奧的不完美是冥冥中的注定，「沒舉起來，就想說，不行，一定要有個完美成績。」

左腳帶傷的郭婞淳笑說，回台先好好養傷，相信未來會有許多機會，繼續挑戰自己紀錄。