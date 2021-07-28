無聲勝有聲？沒有觀眾的奧運 選手感受大不同

美國體操選手米庫拉克。(路透)

在東京奧運 眾多比賽場地中，各國選手得習慣沒有觀眾震耳欲聾的喧囂，並尋找新方式來感受奧運熱血噴張的情緒；有些人會想像自己國家的觀眾在客廳為他們歡呼，有些人可聽音樂，不過有些選手卻發現無聲勝有聲，因為他們可以更專注。

美國 體操選手米庫拉克(Sam Mikulak)在個人賽中，翻過雙槓完美落地後，朝向鏡頭送了一個飛吻，而在國內觀看奧運比賽的民眾同步見證奇蹟，播報員也驚呼：「太美了！哇，真超棒！」

不過在米庫拉克比賽場地的四周，本應該爆滿的觀眾席卻是一片空蕩蕩；只見遠處的看台爆出一陣歡呼聲，是美國女子體操隊選手在竭力喝彩，劃破疫情 期間奧運賽場的寂靜。

受到新冠疫情影響，東京奧運幾乎禁止所有觀眾；各國選手只好試圖想像，自己國家的觀眾在電視機前為他們加油，少數幸運選手獲允戴耳機，可以播放喜歡的音樂，把節奏當成掌聲。

不過其他選手卻意外發現，安靜的比賽場地反而更有利，就像是他們平時在運動場訓練的日子一樣，而非世上最知名的運動賽事；對他們而言，寂靜可麻木神經或找到平靜，尤其是承受莫大壓力之際，他們可以專注於比賽並找到與運動的強烈連結。

「這樣好像也不錯。」米庫拉克說，這場比賽不太像奧運，當他完成動作後，聽到美國體操隊歡呼，他覺得這樣就很滿足了。

「我們創造自己的泡泡，我們有自己的歡呼區。」米庫拉克說：「我們自己營造氣氛，有彼此的支持，這就是我們奮鬥的目標。」

不過三度參加奧運賽艇女子選手艾倫·托梅克(Ellen Tomek)則有不同看法，她表示：「當你穿越終點線，筋疲力盡快要昏倒時，卻沒聽到『美國！美國！』的吶喊聲，只會讓人更難受。」

其他選手也能感同身受，他們試圖感受到自己國家粉絲的熱情，想像那些不在場的觀眾在世界某處為他們喝采。

許多選手表示，他們提醒自己，歷經新冠疫情和重重困難，他們終於前往多數選手夢想的奧運；希臘水球選手澤德法斯(Emmanouil Zerdevas)表示：「我想奧運比賽本身就讓人心滿意足。」