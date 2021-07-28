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跳馬失誤 體操天后傷自尊…拜爾絲震驚退賽 美國隊銀恨

記者胡玉立／綜合報導
美國體操天后拜爾絲27日在東奧跳馬後「因為醫療問題」，大膽退賽，大出各方意外，震撼運動迷。(路透)
美國體操天后拜爾絲27日在東奧跳馬後「因為醫療問題」，大膽退賽，大出各方意外，震撼運動迷。(路透)

美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)27日出乎意料地在東京奧運跳馬項目失誤後，以她需要「關注自己的健康」為由，做出退出女子體操團體賽的驚人決定；美國隊原本有望在拜爾絲帶領下奪得團體金牌，她的退出讓全隊只剩三名首度參加奧運的選手參加接下來三場團體賽事，俄羅斯隊因此在團體賽中奪冠，前兩屆金牌得主美國隊居次。

24歲的拜爾絲在團體賽結束後，於社群媒體Instagram上稱讚她勇敢的隊友「在逆境中戰鬥」和「在她做不到時挺身而出」；她並向媒體談到自己的心理健康問題，堅稱她需要「關注自己的健康」，同時指出「人生不僅僅是運動」。

美國體操天后拜爾絲27日在東奧跳馬後「因為醫療問題」，宣布退出東奧女子體操團體賽...
美國體操天后拜爾絲27日在東奧跳馬後「因為醫療問題」，宣布退出東奧女子體操團體賽決賽，大出各方意外。(美聯社)

「原本希望為自己而戰，但感覺仍然是在為別人而戰。」拜爾絲說，「這讓我很傷心，因為我所熱愛的事卻因去取悅別人而被剝奪。」

拜爾絲說，她開始「與那些惡魔戰鬥」，之前她已通過所有五項資格賽，此刻並未說明是否將繼續參加東奧個人體操決賽；她預定參加的下一場個人比賽是29日的女子全能決賽，她在資格賽中成績居冠，那也將是她衛冕奧運金牌寶座的機會。

美國體操聯盟發表聲明表示，拜爾絲退出決賽是因「醫療問題」，她將每天接受評估，以決定是否繼續參加東奧比賽。

「我沒受傷，只是傷了一點自尊心。」拜爾絲否認自己受了傷，而是在看到自己的表現後，不想再繼續下去，「我很好，只是在內部處理一些事情，這些事將在接下來幾天內得到解決。」

拜爾絲關注自己心理健康的說法，與今年稍早日本網球女將大坂直美(Naomi Osaka)因拒絕參加新聞發布會退出法網公開賽時發表的評論相似；她也承認自己退出決賽的決定是受到了大坂直美等運動員的啟發；而就在拜爾絲退出團體決賽前幾小時，代表東奧網球地主隊的大坂直美也在第三輪比賽中失利出局。

美國體操天后拜爾絲27日在東奧跳馬後「因為醫療問題」，宣布退出東奧女子體操團體賽...
美國體操天后拜爾絲27日在東奧跳馬後「因為醫療問題」，宣布退出東奧女子體操團體賽決賽，大出各方意外。最後美國女子體操隊獲得銀牌，拜爾斯獲得銀牌。(路透)

「我必須關注我的心理健康。」拜爾絲說，「我只是認為心理健康現在在體育運動中更普遍…我們必須保護我們的思想和身體，不僅僅是出去做世界希望我們做的事情。」

她說，由於心理健康問題，她的信心受到嚴重打擊，「我不再那麼信任自己了…也許是年紀大了。有些日子，人人都在推特上發推文給你，你會感受到世界的重量。」

拜爾絲的生母、49 歲的香農(Shanon Biles)則在俄亥俄州哥倫布市向每日郵報(DailyMail.com)表示，「她會沒事的。」香農以前因因酗酒和藥物問題，在拜爾絲年幼時，將她與三名兄弟姐妹寄養他人。

拜爾絲是史上第一位獲得連續三年女子體操全能金牌的非裔女性，目前也是世界錦標賽歷史紀錄中，首位在短短三年內就累積10面金牌的女子體操選手。

東京奧運 美國 大坂直美

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