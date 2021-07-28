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東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

「太瘋狂了」17歲阿拉斯加船長之女 百米蛙奪金驚喜

記者胡玉立／綜合報導
來自阿拉斯加州的17歲奧運游泳選手莉迪亞·傑可比，27日驚喜看到奪金牌分數的表情。(美聯社)
來自阿拉斯加州的17歲奧運游泳選手莉迪亞·傑可比，27日驚喜看到奪金牌分數的表情。(美聯社)

17歲的美國奧運游泳選手莉迪亞·傑可比 (Lydia Jacoby)的家鄉僅有一座50公尺長的泳池，但27日在東京奧運泳賽以黑馬之姿，她卻勇奪100米蛙式金牌，不僅替美國女子泳隊拿下今年奧運的第一面金牌，也是第一位獲得奧運獎牌的阿拉斯加州泳將。

傑可比在奪金後表示，「這太瘋狂了！」家鄉為她助威加油的親友，更是興奮有加。

來自阿拉斯加州的17歲奧運游泳選手莉迪亞·傑可比(中)，27日在東奧上奪得女子百...
來自阿拉斯加州的17歲奧運游泳選手莉迪亞·傑可比(中)，27日在東奧上奪得女子百米蛙泳金牌。左為銀牌得主的南非選手，右為美國的銅牌得主。(美聯社)

東京奧運女子百米蛙泳銀牌得主是南非選手絲坤瑪克(Tatjana Schoenmaker)，銅牌是美國選手金恩(Lilly King)；金恩是1分04秒13世界紀錄保持者，也是百米蛙泳衛冕者；絲坤瑪克在預賽游出1分04秒82的大會紀錄，兩人都被看好是奪金熱門，最後雙雙敗在阿拉斯加船長之女傑可比手下。

傑可比只比絲坤瑪克快了0.27秒，以1分04秒95將金牌抱回家。

她說：「我當然是想拿下獎牌，我也知道我有機會，但我真沒想到會得金牌。當我抬頭看到記片板成績時，簡直瘋狂了。」

美國奧運游泳選手莉迪亞·傑可比，27日驚喜看到奪金牌分數的表情。(美聯社)
美國奧運游泳選手莉迪亞·傑可比，27日驚喜看到奪金牌分數的表情。(美聯社)

傑可比的家鄉是距離阿拉斯加最大城市約130哩的城鎮西沃德(Seward)，六歲就被父母送去海嘯游泳俱樂部(Tsunami Swim Club)游泳；她父母都是有執照的船長，家裡有艘小帆船，用來探索阿拉斯加基奈半島(Kenai Peninsula)復活灣(Resurrection Bay)，全家大部分時間都是在水上度過。

傑可比說，她六歲開始競賽式游泳，父母讓她加入當地泳隊是希望她保持水中安全，「剛開始我覺得和朋友一起游很有趣，等我大約12歲時，創下我的第一個州紀錄，那也是我第一次意識到我擅長游泳，明白這是我想做的事。」

美國奧運泳隊在宣布傑可比獲勝推文中指出，傑可比家鄉阿拉斯加州只有一個50米長的泳池；傑可比是第一位來自阿拉斯加州奧運奪獎泳將，也是史上第十位來自該州的奧運選手；她表示，這場勝利對她自己、對國家和對家鄉來說，都意義重大。

「許多知名游泳選手都來自大型強隊，但我來自一個小泳隊和一個人口這麼少的州，這表示，不論來自哪裡，這都是辦得到的。」

傑可比也談到在疫情下選手為了參加東京奧運面臨的處境；她說，新冠疫情開始後，她不得不請假兩個月，後來，她在離家約兩小時的安克雷治與泳隊一起受訓，自此不斷來來回回，「全球經歷如此艱難的一年，在多了這一年後成為奧運選手，感覺好特別。」

她還表示，「過去這三周，完全融入在這一群了不起的人當中，真是太棒了，深受激勵。」

東京奧運 游泳 阿拉斯加州

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