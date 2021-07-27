菲律賓舉起史上首金 中國包金夢碎

東奧女子舉重55公斤級26日出爐，菲律賓選手迪亞茲獲金牌，她是菲律賓獲得此項目的金牌得主。(路透)

中國 在東京奧運 有機會創下舉重八面金牌的完美紀碌，在26日以一公斤之差夢碎；菲律賓舉重好手狄亞茲(Hidilyn Diaz)在舉重女子55公斤級，以總和224公斤險勝223公斤的中國選手廖秋雲，不僅拿下菲律賓史上首面奧運金牌，更粉碎中國舉重橫掃八面金牌的野心。

廖秋雲在55公斤級，握有挺舉129公斤以及總和227公斤的世界紀錄。以險些差距落敗，她仍展現十足風度，稱讚對手的表現說：「狄亞茲做為我的對手，讓我感到非常尊敬，她總是竭盡全力，今天她的表現更為出色。」

菲律賓選手迪亞茲獲女子舉重55公斤級金牌後，激動慶祝。(路透)

狄亞茲是第四次參戰奧運，抓舉第三把嘗試99公斤沒能成功，因此和廖秋雲以97公斤戰平；但來到挺舉，狄亞茲拿出創下奧運新紀錄的127公斤，力壓廖秋雲的126公斤，最後就以總和224公斤，以一公斤之差摘下金牌。

狄亞茲為國收下奧運史上第一面金牌意義非凡，菲律賓除了1980年抵制墨西哥 奧運之外，自1924年以來每屆參賽，收下三銀七銅的成績；狄亞茲曾在2016年舉重53公斤級奪銀，為菲律賓睽違20年再度站上頒獎台，這次再奪金為她奠定國家英雄的地位。

東奧26日進行女子55公斤級舉重賽，中國選手廖秋雲獲得銀牌。(新華社)

本屆東京奧運中國亟欲挑戰史上第一次，八名舉重選手全數摘金；比賽頭兩天，男子61公斤級的李發彬、67公斤級的諶利軍和女子49公斤級的侯志慧都順利奪下金牌。可惜在女子55公斤級殺出程咬金狄亞茲，讓廖秋雲與金牌失之交臂。

狄亞茲最後一把挺舉127公斤，硬是比她過去在各項賽事的表現足足多了五公斤；不過廖秋雲在挺舉最後一把僅嘗試126公斤，因此外界也出現戰術是否太過保守的聲浪。

廖秋雲賽後哽咽說道：「覺得挺可惜的，自己的實力也不止這些，賽前訓練因為傷病原因已經算最好的，其實能力還是有的，可能訓練不夠紮實，教練也不敢往上加，所以就穩著舉吧。就是沒想到對手實力確實挺強，沒有遺憾了。」

教練張國政也表示，從亞錦賽到奧運廖秋雲最好就舉起123公斤，她已經發揮所有實力，「今天能把126公斤舉起來，已經很極限了。」