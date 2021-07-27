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台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

再傳16確診 東奧已有153人染疫包括19名選手

編譯陳韻涵／綜合26日電

東京奧運26日再傳16人確診感染新冠病毒，奧運迄今至少153人染疫，包括19名選手；美國奧運首席醫療官芬諾夫(Jonathan Finnoff)呼籲菁英運動員接種新冠疫苗，強調疫苗不會影響訓練。

紐約時報報導，部分染疫運動員的姓名並未公開，部分選手在賽前篩檢時發現確診，如21歲的荷蘭划船選手弗羅林(Finn Florijn)23日在男子單人雙槳預賽只划出分組第四，未能取得晉級資格，孰料賽前篩檢發現確診，被迫退出24日的復活賽，接受十天隔離，無法繼續參加奧運。

紐時數據顯示，日本過去兩周的平均新增確診增幅為105%。

美國奧運與帕運(USOPC)首席醫療官芬諾夫(Jonathan Finnoff)呼籲運動菁英接種新冠疫苗，他並耐心開導深信疫苗陰謀論的運動員。

USOPC並未要求運動員接種新冠疫苗，芬諾夫仍花費許多心力向運動員解釋為何要打疫苗說：「這真的是一項挑戰，我利用證據、邏輯和事實查核的方式嘗試消除隔閡。」

儘管芬諾夫傾心提供教育資訊，隔閡仍存。

美籍網球新星、17歲的柯科‧高夫(Coco Gauff)、27歲的德尚博(Bryson DeChambeau)都確診退賽，兩人的疫苗接種狀態不明；此外，女子職籃(WNBA)球星凱蒂‧盧‧塞繆爾森(Katie Lou Samuelson)雖已完成接種，仍在賽前檢驗確診而退賽。

美國官員表示，83%的東奧國手已打疫苗，而此數據由選手自行通報。

美國泳將安德魯(Michael Andrew)以「自由」和不希望疫苗的副作用影響訓練為由拒打疫苗，其他公開表示未打疫苗的美國運動員還有摔角選手史奈德(Kyle Snyder)及體操選手莉安‧王(Leeanne Wong)等人。

2016年在里約奧運游泳項目囊括四面獎牌的瑪雅‧狄拉多(Maya DiRado)日前推文，對安德魯不打疫苗感到遺憾寫道，他應以接種美國製疫苗為榮。

國際奧委會(IOC)並未強制要求運動員接種疫苗，但表示逾85%東奧選手已接種。

疫苗 東京奧運 美國

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