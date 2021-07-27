日13歲少女街頭滑板摘金 亞洲奧運史上最年輕冠軍

東奧26日賽程，日本隊西矢椛奪得女子街頭滑板金牌。(路透)

日本 女子滑板選手西矢椛(Momiji Nishiya)25日在街式賽中成功摘金，今年年僅13歲的她成為日本及亞洲奧運史上個人項目中最年輕的金牌得主；有趣的是，滑板為今年奧運新增的項目之一，而女子組的奪牌者清一色都是青少女。

繼日本男子滑板選手堀米雄斗(Yuto Horigome)在前一天奪冠，西矢椛也被視為是延續日本在滑板界的主導力；七歲就開始練習滑板的她興奮的說：「我淚流滿面，因為我太高興了。」

根據日媒報導，西矢椛出生於2007年8月30日，今年她以13歲11個月的年紀奪下奧運金牌，比1992年日本選手岩崎恭子在巴塞隆納奧運中，以14歲又6天的年紀成為女子游泳200公尺金牌得主還要年輕。

不過史上最年輕的奧運金牌得主紀錄為1936年柏林奧運中的美國 跳水選手瑪喬麗·格斯特(Marjorie Gestring)，當年她僅以13歲267天的年紀榮獲跳水項目金牌；此紀錄至今高懸85年，而西矢椛只比格斯特大63天。

西矢椛曾在2019年美國世界極限運動會(X Games)比賽中獲得銀牌，今年2月她參加世界錦標賽時，最初在日本選手的排名中只有第五，後來卻逆轉勝奪得第二名，也為她獲得這次東京奧運 的入場券。

西矢椛自幼受到父親與兄長的影響開始接觸滑板，透過國外滑板選手的影片不斷自我精進，並且在雙親的支持與陪伴下練習。

西矢椛在冠亞軍比賽中對上同樣只有13歲的巴西選手蕾莎·萊亞(Rayssa Leal)，雖然犯下連續兩次的失誤，但最後仍以關鍵的三個招式拿下高分打敗對手。

在女子滑板項目中，前三名都是青少年紀的未成年；榮獲銀牌的萊亞也成為巴西最年輕的獎牌得主；至於第三名則同樣是來自日本、今年16歲的中山楓奈(Funa Nakayama)，為這場比賽中最年長的獲獎者。

她說：「我希望未來有更多對手參加，這樣比賽才會好玩。」

第四名的美國選手亞歷克西斯·薩布隆(Alexis Sablone)也有相同的感觸，她說：「過去有一大段時間，玩滑板的女生是少之又少；直到最近女生的人數增加，才吸引更多注意，激發更多女生練習滑板。」