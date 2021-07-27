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東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

飛魚接班人率美自由式接力奪金 女飛魚敗給澳洲摘銀

編譯林育正／綜合26日電
「飛魚接班人」德萊賽爾26日率領美國隊在男子4x100自由式接力，在東奧上游出史上第三快的成績，成功奪下金牌。(美聯社)
「飛魚接班人」德萊賽爾26日率領美國隊在男子4x100自由式接力，在東奧上游出史上第三快的成績，成功奪下金牌。(美聯社)

「飛魚接班人」德萊賽爾(Caeleb Dressel)率領美國隊在男子4x100自由式接力游出史上第三快的成績，成功奪下金牌；不過，金牌製造機「女飛魚」雷德基(Katie Ledecky)卻首次在奧運個人項目被擊敗，於400米自由式摘銀；「體操天后」拜爾斯(Simon Biles)因日前表現不如預期，自承感到壓力，接下來也將陸續出戰女子團體和單項決賽。

24歲的德萊賽爾在4x100自由式接力打頭陣游出47秒26，隨後裴洛尼(Blake Pieroni)和貝克(Bowen Becker)也持續保持領先，最後一棒艾普爾(Zach Apple)再游出46秒69，讓勝利沒有懸念。

最終美國隊游出3分8秒97史上第三快的成績摘金，銀牌為義大利，澳洲則拿下銅牌。

「飛魚接班人」德萊賽爾26日率領美國隊在男子4x100自由式接力，在東奧上游出史...
「飛魚接班人」德萊賽爾26日率領美國隊在男子4x100自由式接力，在東奧上游出史上第三快的成績，成功奪下金牌。(Getty Images）

「最恐怖的就是我自己這一棒，我反倒相信隊友能完成任務，一點都不讓我擔心。」德萊賽爾說，「我看到艾普爾的表現，就知道比賽結束了。」德萊賽爾在東京奧運賽程滿檔，一共參加三項個人賽事以及三項接力賽事。

女子400米自由式賽事，外號「終結者」的澳洲女將特穆斯(Ariarne Titmus)在比賽中段，一度落後雷德基達一個身體的差距，不過在比賽後半段急起直追，游出史上第二快的3分56秒69，送給世界紀錄保持者雷德基在奧運個人賽事的第一場敗仗。

雷德基最後成績為3分57秒36，雖然是史上第四快，也是她近三年來最佳表現，可惜屈居銀牌。

體操天后：雙肩感到世界壓力

未來幾天，觀眾目光將移到即將在女子體操團體決賽、女子全能決賽以及各單項決賽出戰的「體操天后」拜爾斯身上。

美國在團體資格賽，以第二名屈居俄羅斯之後，拜爾斯的高低槓更是吊車尾驚險進入決賽；雖然仍有機會挑戰五面金牌，但她也透過社群媒體，吐露必須匹配過去優秀成績感到的壓力。

拜爾斯寫道：「那是非常艱困的一天，也不是我最好的表現，但我撐過來了。我確實感受到世界壓在我肩膀上的重擔，我知道我能拋開壓力，像沒事一樣，但有時真的很困難，奧運可不是開玩笑的。」

「女飛魚」雷德基 卻首次在奧運個人項目被擊敗，於400米自由式摘銀。(路透)
「女飛魚」雷德基 卻首次在奧運個人項目被擊敗，於400米自由式摘銀。(路透)

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