16歲認識互相鼓勵 美男女定向飛靶射擊雙雙奪金

美國代表對選手安柏‧英格利許(左)、漢考克(右)26日在東奧定向飛靶射擊項目同一天雙雙奪金。(Getty Images)

美國 代表對選手安柏‧英格利許(Amber English)、漢考克(Vincent Hancock)在東京奧運 定向飛靶射擊(skeet-shooting)項目同一天雙雙奪金，其實兩人從青少年時期開始，就是常到彼此家裡吃飯的知己好友。

31歲的英格利許與32歲的漢考克是在16歲時認識，當時兩人都剛開始接觸飛靶射擊；一路走來，兩人在飛靶射擊學習過程中一直是好朋友，相互給予建議，彼此啟發。

漢考克得獎後受訪時說，為英格利許深感高興，「我對她的疼愛就像妹妹一樣，現在我們兩人胸前都掛上獎牌了」。

在朝霞射擊場(Asaka Shooting Range)舉行的女子組飛靶射擊決賽中，英格利許擊中56靶排名第一，寫下奧運新紀錄；雖有4靶失分，但她的總分仍超過擊中51靶義大利 選手黛安娜‧巴可西(Diana Bacosi)，以及擊中46靶的中國選手魏萌。

來自科羅拉多泉市(Colorado Springs)的英格利許，之前在資格賽中以擊中121靶的成績排名第三，距離滿分125靶只差4靶。

她說，進入決賽之前得知沒有同分加賽(shoot off)，感覺鬆了一口氣，「到了今天最後一輪賽程，我已經知道必須擊中25靶才行，我真的非常高興我達到目標了。」

對英格利許來說，進軍東奧之路坎坷且曲折，讓她一度想打退堂鼓；她先後爭取2012年倫敦奧運、2016年里約奧運美國代表隊資格賽，但都落空。

2016年初，英格利許在遭逢喪父之痛後，曾一度停止練習；她的父親麥可‧英格利許(Mike English)曾五度榮獲全美射擊冠軍。

2017年2月，英格利許加入陸軍射擊隊，想要轉行展開軍旅生涯，但在漢考克鼓勵下回到靶場練習，「他催促我要走出來，要回去練習，我欠他很多。」

重返射擊場之後，英格利許2018年在世界冠軍賽中拿到銅牌，2018年及2019年也都拿到世界盃獎牌。

漢考克在2008年奧運、2012年奧運都拿下飛靶射擊金牌，成為奧運史上在飛靶射擊項目第一位在兩屆奧運連續奪金的選手。不過，在2016年奧運時他卻錯失參加決賽的機會，最後只排名第15名。