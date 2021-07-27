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東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

逾61國派選手 跆拳道多元競爭「每天都有新國家奪牌」

編譯洪毅／綜合26日電

「跆拳道」在奧運賽事上並非受到矚目的亮點，但是此項目有一個特點：非常多元；本屆東京奧運有61個國家及難民代表團均有選手參與此項目，許多較為經濟較貧困，或是奧運奪牌榜尚未名列前茅的國家，都可以看到選手勤練跆拳道的身影。

「紐約時報」報導，雖然跆拳道在奧運賽場上的關注度不高，但是十分多元，本屆東奧不但超過61國及難民代表團有選手參賽，而且在各國代表團進場時，十幾個國家的掌旗手由跆拳道選手擔任，顯示跆拳道在很多國家的重要性。

跆拳道曾為台灣、象牙海岸及約旦奪下首面奧運金牌；此外，跆拳道也為加彭、尼日及越南奪下首面銀牌；其中約旦的金牌、加彭的銀牌，是二國迄今為止唯一的奧運獎牌；阿富汗迄今為止，在奧運賽場上「唯二」的銅牌，也是靠跆拳道而奪得。

事實上，在韓劇、流星音樂等「韓流」，以及泡菜之前，跆拳道才是韓國最早而成功的文化輸出：越戰期間，南韓將此運動向西方國家的軍隊推廣，曾與李小龍合演「猛龍過江」的武術師羅禮士(Chuck Norris)就是其中之一。

跆拳道一直到2000年雪梨奧運才成為正式的奧運項目，但是能夠短時間吸引這麼多國家參與，在於訓練過程中不需要昂貴的設備或場地；對從小愛看李小龍、成龍等功夫片長大的幾代人來說，跆拳道是讓他們更接近電影中的武術藝術的機會。

這吸引很多經濟不富裕，甚至難民營內的好手來共襄盛舉；哪怕跆拳道比賽複雜的計分系統，讓較不重要的比賽上，貪腐、計分不透明的傳聞始終不斷。

其中逃離伊朗的基米雅．阿里薩德(Kimia Alizadeh)在女子57公斤級項目上，於32強賽打贏由她前教練訓練的伊朗選手娜茜德．吉婭妮(Nahid Kiani)，16強賽還打贏過去兩屆奧運的金牌得主、來自英國的潔蒂．瓊斯(Jade Jones)；可惜她在準決賽仍敗給俄羅斯選手塔蒂亞娜．庫戴佐娃(Tatiana Kudashova)，未能為難民隊奪下首面奧運獎牌。

這也反映出跆拳道參與國愈來愈多、競爭愈發激烈的形勢；世界跆拳道聯盟主席趙正源表示，每天都能看到跆拳道獎牌「落入新的國家之手」。

東京奧運 伊朗 李小龍

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