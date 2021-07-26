Delta肆虐 佛奇沮喪：考慮恢復口罩令、打補強針

國家過敏和傳染病研究院 院長佛奇表示，官員正討論是否讓免疫力低落的群體接種補強針。(路透)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)25日表示，未接種新冠疫苗 者感染Delta變種病毒，讓美國 處於「不必要的危急情況」，官員正在討論是否讓免疫力低落的群體接種補強針。

佛奇表示：「(疫情)往錯誤的方向發展，令人非常沮喪。」

他在「有線電視新聞網」(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目中表示，公衛官員「積極考慮」恢復已接種者戴口罩的建議，且可能建議免疫系統功能低落的完成接種者再打補強針。

他呼籲，在洛杉磯等疫苗接種率低之處，人們在室內公共場合都應該戴口罩，無論疫苗接種狀態為何，這與聯邦疾病防治中心(CDC)建議已接種者在公共場合無須戴口罩的指南並不衝突。

CDC數據顯示，目前全美已有49%人口、超過1億6300萬人完全接種，12歲以上接種人口比率為57%。

佛奇表示，新增確診病患大多未接種疫苗，這也是我們疾呼大眾接種疫苗；他盛讚阿肯色州與佛州州長呼籲居民接種的作法，此二州的接種率在全美敬陪末座。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeffrey Zients)表示，疫苗接種率低的地區確診激增，包括佛羅里達州、德州和密蘇里州；這些地區上周新增確診占全美40%，其中20%在佛州。

目前疫情往錯誤的方向發展，令人非常沮喪。政府正考慮是否恢復強制戴口罩要求，包括已完全接種者。圖為紐約市戴口罩婦女經過檢測車。(路透)

在補強針方面，佛奇表示，政府專家正在審查初期數據，考慮是否讓部分完成接種者再打補強針，包括器官移植、癌症化療、自體免疫性疾病等病患等高風險群體。

佛奇引述文獻指出，部分人的免疫系統會使打完疫苗後產生的抗體與日遞減，將參照數據考慮是否讓這群人接種補強針。

以色列衛生部上周公布輝瑞(Pfizer)疫苗效能減弱的報告，但強調輝瑞與德國夥伴BioNTech的兩劑式疫苗仍可有效避免染疫後重症。

以色列目前正為Delta變種病毒肆虐所苦，當局已批准免疫系統衰弱者接種補強針，包括心、肺、腎與肝臟移植患者，以及正接受化療的癌症病患。

輝瑞與BioNTech於23日表示，美國政府已購買兩億劑疫苗，因應兒科和可能的補強針需求。