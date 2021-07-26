紐時分析：抗拒疫苗者 成變種病毒溫床

變種病毒氾濫導至美國新冠疫情捲土重來，圖為密蘇里州居民乘搭火車。該州新冠疫苗接種一直偏低。(美聯社)

新冠疫苗 問世之初，使美國 在短短幾個月內就看到控制疫情 的初步成效。但現在由於施打率遇到瓶頸，疫情反而獲得反撲的空間。紐約時報分析，造成這種現象的主要原因，是美國長期以來有一定比例的疫苗懷疑論者；倘有更多人施打疫苗，不論是哪種變種病毒，都難在美國再次肆虐。

美國是全球少數擁有足夠能供全體國民完整施打兩劑疫苗的國家，卻是除俄羅斯之外，疫苗懷疑論最嚴重的國家。公衛專家數月以來不斷呼籲接種，以避免新一波疫情的反彈。例如哈佛大學陳曾熙公衛學院流行病專家哈納吉(Bill Hanage)，1月就曾預估佛州今年夏天恐怕「不好過」，果然目前的數據顯示，佛州是全國疫情反彈最嚴重的五個州之一。

接種疫苗其實不是個人自由的問題，更是社會責任的道德感。每一個染疫的個體，都在為新冠病毒提供變異的條件，染疫人數愈多，病毒變異的可能性就愈高。目前主要流行的病毒株是Delta變種病毒，但Gamma病毒和Lambda病毒的威脅也不容小覷，何況或許還有一些尚未發現的變種病毒已經開始傳播。接種疫苗，不僅保護自己降低感染風險、免於重症或死亡的威脅，更是斬斷病毒變異鏈的重要方式。

誠然，打疫苗並不保證絕對不染疫，但能讓病毒無法在體內大量複製，即使染疫，也不會成為社區感染源。

據估計，全美約有39%的民眾尚未接種。但也有不少人表示，如果政府頒布疫苗強制令，自己願意配合接種。而未接種的民眾除少數是難以接觸疫苗者外，絕大多數是保守派。

因此，若共和黨的領袖願意出面，應能進一步提升接種意願。參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)就以自身罹患小兒麻痺的經驗，呼籲民眾盡速施打疫苗。