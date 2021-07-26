45州新冠住院人數增 佛州數城比去年還慘

全美45州新冠肺炎住院人數上升，佛州部分地區人數更創新高。圖為邁阿密市救護人員把新冠者送往醫院。 (Getty Images)

近日全美45州陸續出現新冠肺炎住院案例上升趨勢，不過和之前巔峰時期相比仍差許多；其中一些州的新冠疫苗 覆蓋率偏低，例如阿肯色、佛羅里達、路易斯安納、密西西比、密蘇里和內華達州，而這些地方住院治療的比率成長又更加快速，佛州 一些地方醫院的患者人數甚至還創下新高。

以佛州傑克森維爾市(Jacksonville)為例，當地兩家醫院的患者不僅比去年夏天，甚至也比冬天的巔峰時期還要增加許多；傑克森維爾醫療中心首席醫生海利(Leon Haley Jr)形容：「這樣的現象令人感到沮喪，每一天的人數都在增加，而且我們不知道事情什麼時候才會結束，大家都筋疲力盡了。」

艾德文醫療集團(AdventHealth)在佛州岱通納海灘(Daytona Beach)的就醫人數也創下新高。

來自疫苗覆蓋率低的地區醫護人員和衛生官員也坦承，住院人數上升的速度讓人措手不及，而Delta變種病毒株的高傳染性、疫苗覆蓋率低、以及經濟活動開放的規模，都是影響的關鍵。

據稱，密蘇里州的春田市(Springfield)僅超過三分之一的居民完成疫苗接種，當地仁慈醫院(Mercy Hospital Springfield)的醫護人員表示，今年夏天增加的病患幾乎是去年秋天的五倍。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，全國高達97%染疫住院的患者都尚未接種疫苗；仁慈醫院行政長費德瑞克(Erik Frederick)表示：「我認為疫苗接種率低的社區正暴露於風險中，大家都應該準備好，因為Delta病毒的傳播不在於你有沒有感染，而是何時會被感染。」

另外，紐約時報 指出，華府地區和波多黎各的染疫住院人數在過去兩周也呈現增長趨勢；住院人數下降的地區只有馬里蘭州、北達科他州、賓州、羅德島和佛蒙特州。