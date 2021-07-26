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前公衛署長亞當斯：疫情惡化 是未打疫苗者造成

編譯潘勛／綜合25日電
川普政府前公衛署長亞當斯26日表示，新冠疫情螺旋式失控，是因為未打疫苗者造成。(Getty Images)
川普政府前公衛署長亞當斯26日表示，新冠疫情螺旋式失控，是因為未打疫苗者造成。(Getty Images)

川普政府時期的公衛署長亞當斯(Jerome Adams)25日指出，新冠疫情急轉直下，可能再次失控，都是有些民眾不肯接種疫苗所致，故敦促還未接種者趕快去接受疫苗施打，以防Delta變種新冠病毒荼毒全國。

另一方面，前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長高特里布(Scott Gottlieb)認為戴口罩有助於防範Delta變種病毒，但所選的口罩品質很重要。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)25日報導，亞當斯接受「面對全國」(Face the Nation)節目訪問指出，已接種新冠疫苗人數太少，傳染力強的Delta變種病毒持續橫掃全國，好些州長都出面央求未接種疫苗州民快去施打。

亞當斯表示，未接種疫苗者真的會碰到壞事，一定會再碰到防疫設限，要不是被迫戴口罩、封城隔離，就是小孩得遠距上課，而且很快就會發生，原因在疫情急轉直下，再度失控，「會失控是因為全民接種疫苗人數不夠。」

亞當斯懇請大家快去接種疫苗，因為疫苗可以保護鄰居，協助每一位想回返正常生活的國人，再度享有自由。

前FDA局長：選對口罩 仍能擋Delta

Delta變種病毒占全國散播的新冠病毒已逾83%，50州新冠確診、重症住院及病殁件數都告上升；Delta變種病毒讓未接種疫苗的人遭遇極大風險，目前幾乎所有因疫情住院及病故的人，都沒接種疫苗。

因為疫情復熾，好些地方官員已決定再頒強制佩戴口罩令；亞當斯也呼籲聯邦疾病防治中心(CDC)更新指南，要求即使已接種疫苗的人，只要現身公共場合，都戴口罩。

高特里布也接受「面對全國」專訪，建議全民繼續戴口罩；他表示，Delta變種與先前占主流的別的變種大不相同，空氣懸浮力較弱，較不可能穿透口罩，所以戴口罩有助於預防感染，但有意戴口罩的人要明白，口罩品質很重要，能夠取得KN95或N95款式口罩，可以得到更大保護；高特里布另讚揚拜登政府增強KN95及N95口罩的供應量。

口罩 疫苗 亞當斯

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