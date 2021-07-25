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波洛西堅持 基建方案要跟3.5兆美元支出計畫一起通過

編譯洪啟原／綜合外電
美國眾院議長波洛西堅持扣留跨黨派稍早同意的基建方案，除非參院預計今年稍晚通過民主黨單方面提出、規模更大的支出法案。美聯社
美國眾院議長波洛西堅持扣留跨黨派稍早同意的基建方案，除非參院預計今年稍晚通過民主黨單方面提出、規模更大的支出法案。美聯社

美國眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)堅持，除非參院預計今年通過民主黨單方面提出規模更大的支出法案，否則不會支持跨黨派稍早同意的基建方案。此舉引發共和黨參議員抨擊。

波洛西25日在美國廣播公司（ABC）的節目中表示，她對5,790億美元的跨黨派基建計畫抱有「熱忱」，希望參議院能表決通過。兩黨協商人員正努力敲定基建計畫的最終細節，可能最快周一（26日）宣布。但波洛西警告說：「我不會把基建計畫交付眾院表決，直到這項計畫的其他部分表決通過。」

除了5,790億美元的基建協議，民主黨仍在研究後續3.5兆美元社會支出和稅收計畫的細節，許多人希望確保這兩項計畫都能順利通過表決。

參加兩黨協商的共和黨首席談判代表、俄亥俄州參議員波特曼（Rob Portman）警告說，佩洛西的計畫可能會威脅到基建協議。

波特曼說：「她的說法完全悖離總統拜登的承諾和參議院正在做的事，這兩者是雙管齊下、互不干擾的進程。基建法案和她口中有欠考量的稅收與支出計畫毫無關聯。」至於這是否意味國會終將一無所獲，波特曼表示，「如果她要為所欲為，我們也可以」。

波特 波洛西 眾院

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