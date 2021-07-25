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羅奇警告：北京打擊在美中概股 是冷戰的初期階段

編譯葉亭均／綜合外電
知名經濟學家羅奇（Stephen Roach）警告，北京打擊在美中概股，是冷戰的初期階段。報系資料照片
知名經濟學家羅奇（Stephen Roach）警告，北京打擊在美中概股，是冷戰的初期階段。報系資料照片

被視為亞洲議題權威人物的知名經濟學家羅奇（Stephen Roach）警告說，北京當局打擊在美上市的中概股，將對市場產生廣泛的影響。他認為，這些行動代表一場冷戰的初期階段。

CNBC網站報導，羅奇23日受訪時表示：「當談到中國時，我原本是個樂觀主義者。但我發現，這些行動相當令人不安。中國正在追求其新型、由創業帶動經濟的核心，而且正在追求他們的商業模式。」羅奇曾任摩根士丹利亞洲區董事長，現任耶魯大學高級研究員。

羅奇指出，美、中這兩個全球最大經濟體的緊張關係可能會升至1970年代初以來未見過的水準，「就算美國企業不直接與中國直接貿易，它們所涉及的一切都經過全球供應鏈。因此美中關係冷淡會大幅影響美企和投資美企的投資者。無法擺脫和中國的關聯性。」

北京監管機構在上周五瞄準中概教育股好未來（TAL Education）和新東方教育科技（New Oriental Education and Technology），導致這些業者股價崩跌。在當周稍早，中國當局也嚴打叫車巨擘滴滴出行，滴滴在美股價本月迄今重挫達27%。

羅奇最近數月持續發出警告，他在4月時警告中關係正在惡化，兩國瀕臨冷戰。現在，羅奇指出有「越界」的情況出現，「這些行動確實觸碰到了數年來關於中國令人興奮的核心」，「這令我很憂心」。

CNBC財經名嘴克雷默也向投資人發出類似警告，他認為，由於這些監管威脅因素，投資在美上市中概股的風險甚高。

中國 投資 北京

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