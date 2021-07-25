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金融時報：面對美國多邊結盟施壓 中國依舊立場強硬

編譯林聰毅／綜合外電
美國副國務卿薛蔓（左）本周一將與中國外交部長王毅會面，商討美中關係以及為兩國領袖的第二次峰會的準備事項。圖為薛曼22日在首爾拜訪南韓外長鄭義溶（右）。歐新社
美國副國務卿薛蔓（左）本周一將與中國外交部長王毅會面，商討美中關係以及為兩國領袖的第二次峰會的準備事項。圖為薛曼22日在首爾拜訪南韓外長鄭義溶（右）。歐新社

美國副國務卿薛曼（Wendy R. Sherman）26日將與中國外長王毅會面前夕，中國面對美國與盟邦的施壓卻仍展現強硬態度，用以牙還牙式的外交手段回敬美國，對七名美國人實施制裁，以回應華府之前對在香港七名中國官員的制裁，也說明了美中關係的黯淡狀態。

英國金融時報（FT）報導，拜登在上任後的六個月內對中國採取了強硬態度，並且希望盟友的支持能幫助美國贏得拜登宣稱的民主與專制的生存鬥爭。

然而，史丹福大學的中國問題專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，現在沒有跡象顯示，拜登的做法已促使中國國家主席習近平改變路線，「不幸的是，他們（北京）決定對所有有問題的行為變本加厲」。

中國繼續抵抗來自華府的壓力，並在上個月通過了一項反制裁法，允許北京當局對於參與打壓中國的外國相關個人、組織採取反制措施。

儘管北京未顯露退縮跡象，但拜登政府宣稱，美國的多邊策略已使中國的日子更難過，包括與歐盟、英國和加拿大協調行動，對新疆問題實施制裁，以及深化與日本、澳洲和印度的「四方安全對話」（Quad）。戰略與國際研究中心的中國問題專家林碧瑩（Bonny Lin）表示，「問題是目前的措施能使中國做多大程度的改變」。

美國企業研究所（AEI）亞洲安全專家賽耶茲 (Eric Sayers) 表示，拜登的多邊策略「在檯面上獲得了可觀的勝利」，但在其他問題上還有工作要做。

一些專家認為，北京可能未如表象般那麼有信心，而且習近平希望在義大利舉行的 20國集團（G20） 峰會上與拜登舉行高峰會—這也是薛曼預計將在天津與王毅討論的問題之一。

在美中關係的眾多棘手問題中，最嚴重的是台灣問題，尤其是在中共軍機不斷飛進台灣的防空識別區。美國官員認為，中國正在一步步靠近，試圖奪取台灣的控制權。

浙江外國語學院的外交政策專家王沖（音譯）表示，王毅將利用與薛曼的會面來改善溝通以確保不會「出差錯」。美國官資深外交官員也強調：「我們不希望這種激烈而持續的競爭演變成為衝突。」

中國 美國 拜登

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