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東奧／化仇亞為力量 亞裔選手：以穿美國國家隊服為榮

編譯陳韻涵／綜合24日電
31歲日裔的艾瑞克·正子24日在東奧出戰法國選手。(路透)
31歲日裔的艾瑞克·正子24日在東奧出戰法國選手。(路透)

經過一年多的反亞裔歧視與攻擊事件，對奧運美國代表隊亞裔選手產生衝擊，但也激勵了選手們，把障礙化為力量，以代表美國為榮。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，美國夫婦領養的南韓24歲競技體操選手摩爾達爾(Yul Moldauer)表示，曾有一名女子在路上時超他的車，當兩人在下個紅燈停車時，她搖下車窗對他大喊「滾回中國」。

摩爾達爾表示，當人們質疑他的身分時，他對運動的奉獻讓他覺得自己是美國人。

他說：「我每天都勤奮訓練，並以有朝一日能穿上美國國家隊隊服為榮。」  

來源：South China Morning Post

「停止仇恨亞太裔」團體(Stop AAPI Hate)5月數據顯示，去年3月到今年3月至少發生6603件反亞裔仇恨事件，光是今年3月就占一半，該月發生亞特蘭大水療館槍擊案，造成八人死亡，含六名亞裔女子。 

檀香山出生的排球兄弟檔、31歲的艾瑞克·正子(Erik Shoji)和33歲的卡維卡·正子(Kawika Shoji)自稱在夏威夷成長時很少遭受種族歧視，但一名塞爾維亞裔排球女選手6月對戰泰國時，被拍到用指頭延伸眼瞼做出種族歧視的舉動，讓他為之震驚。

他說：「看到有人在排球隊大賽中做這種動作，簡直瘋狂。」

該選手上月被懲處禁止參加兩場國際賽事，並遭塞爾維亞國家女子排球隊(Volleyball Federation of Serbia)罰款2萬2000元。

艾瑞克透過國際版抖音TikTok it表達他的憂慮，並盛讚這是「完美的」處罰，感謝排球國家聯賽(FIVB Volleyball Nations League)賦予運動更安全的空間。

30歲亞裔殘奧羽球選手達納·馬修森(Dana Mathewson)表示，朋友曾「開玩笑」說她把新冠病毒帶到美國，「顯示人們不知道其發言的輕重」，但這與她出賽奧運並不衝突。

28歲日裔空手道選手國米櫻(Sakura Kokumai)4月在加州橘郡戶外訓練時，遭一名男子騷擾並朝她說「亞裔噁心」等歧視話語；她原本在社群媒體上維持正向態度，但此事過後，她決定分享如何應對類似遭遇及亞裔自保的方法。

她以大寫字母寫道，「生氣、挫折、困惑、害怕且心碎」，但她受訪時說，這番經驗讓她持續前進，「運動員總是會把障礙化作前行的力量。」

亞裔 美國 種族歧視

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