特殊奧運奪牌獎金看齊奧運 選手：我終於能買棟房子

特殊奧林匹克選手今年獲獎的獎金，終於與正常奧運得勝選手一樣。(美聯社)

美國 奧林匹克委員會在2018年平昌冬季奧運 後決議，為在帕拉林匹克運動會(即特殊奧運)奪牌的體障選手增加400%獎金；如此一來，在東京特殊奧運奪牌的選手，將獲得與奧運奪牌的運動員相同金額的獎金。

過去特殊奧運的金牌獎金為7500元，銀牌5250元，銅牌則是3750元；經過獎金平等的決議後，金牌獎金為3萬7500元，銀牌2萬2500元，銅牌1萬5000元。

今年特殊奧運選手的地位，更能與奧運選手平起平坐，除了獎金外，美國奧林匹克委員會(United States Olympic Committee，USOC)更投票通過，更名為美國奧運與特殊奧運委員會(United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC)；美國特殊奧運委員會過去僅是隸屬美國奧林匹克委員會之下的組織。

為美國拿下23面獎牌的特殊奧運游泳選手潔西卡.隆恩(Jessica Long)說：「當年我和參加北京特殊奧運的朋友說，你覺得大家有可能認同特殊奧運嗎？現在光在名字上，已經是前進很大的一步。」

USOPC的特殊奧運主席茱莉.杜斯利爾(Julie Dussliere)也說：「身為一個運動組織，這是正確的事。特殊奧運已存在組織內很長一段時間，更名是整合的最後一步。」

獎金的平權也改變了許多運動員的人生；27歲的特殊奧運高山滑雪選手庫爾卡(Andrew Kurka)就說：「我終於能夠買一棟房子，展開真正的人生。雖然獎金看似不算太多，但每四年累計下來，也能為人生帶來巨大改變。」

USOPC的正名在廣義上來看，也改變了外界對「殘疾」的話語；在美國職棒大聯盟(MLB )過去超過100年來，「傷兵名單」原為「disabled list」，但也在今年改為「injured list」；因為殘疾並不是一個人永久的象徵。

呼籲MLB對傷兵名單用詞進行該名的路易維爾大學運動管理學教授瑪莉.漢斯(Mary Hums)表示：「我相信用字遣詞足以影響外界的觀點，從USOC該名為USOPC，讓特殊奧運運動員從原本不受外界關注，到現在更有能見度。」

關於特殊奧運的報導也有所提升，在2018年冬季特殊奧運，哥倫比亞廣播公司(NBC)轉播時數超過250個小時，是2014年的近兩倍。