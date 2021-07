東奧／支出將超200億元 史上最「燒錢」奧運

日本官方原本表示,刻在進行的東京奧運支出預算為154億美元,但官方審計人員已表示,支出將超過200億美元,遠超原先估計。圖為沙灘排球賽場地。(美聯社)

日本官方原本表示,刻在進行的東京奧運 支出預算 為154億美元,但官方審計人員已表示,支出將超過200億美元,遠超原先估計,更比起當初申辦提出的74億元預算多了將近兩倍,較2012年倫敦奧運多花110億4000萬美元,勢必成為史上最燒錢的一屆奧運。

華爾街日報(WSJ)報導,奧運成本相關研究指出,奧林匹克運動會名列任何國家想舉辦而花費最大的大型賽事之一;要主辦奧運,與運動相關的平均開支為120億元,非運動開銷一般還多個幾倍。東京奧運組委會透露,因疫情 延賽一年,本屆奧運至少多花了28億元。

辦奧運最大的單項成本在建造比賽場館;東京奧運八個專門賽場的建造成本大約在30億美元,包括擁有8萬8000個觀眾席的國立競技場(National Stadium),以及兩座為游泳及排球而建造的1萬5000座位場館;東京另翻修25座比賽場。

若依單項賽事來看,花錢也很兇;夏季奧運單項賽事的平均成本為2240萬美元,冬奧則為3920萬美元。

然而東京奧運燒錢很大的原因不僅是延賽一年;奧運舉辦預算本就受苦於不確定因素,1960年以來總是導致超支很多。

研究團隊2020年發表「回歸到最後:奧運燒錢太兇的原因」(Regression to the Tail: Why the Olympics Blow Up)專論,主撰人佛利弗傑格(Bent Flyvbjerg)等估算成本溢支的情況指出,若一屆奧運原訂耗資80億美元,事實上花了120億,那麼成本便膨脹達50%;要測量成本超支,其基準線為申辦奧運時的成本估計。

研究另指出,奧運成本超支對財政的影響可以十分久遠。例如加拿大蒙特婁市1976年舉辦奧運,超支達720%,市方花了30年才還清債務。與此類似的還有2004年雅典奧運,因超支太多,導致當地2007到2017年間發生財政及經濟危機。

東京奧運除開成本很高,另據估計收入大幅減少;日本政府宣布,直到奧運結束,東京都維持疫情緊急狀態,數以萬計的日本購票人及各地賽事主辦方因此遭遇重大打擊,門票收入損失約8億美元。

此外,外國赴東京參與奧運的人數減幅達三分之二;但目前還是有5萬多名選手、官員、記者等匯聚東京奧運,可謂疫情爆發以來最盛大的國際聚會。