東奧／熱浪來襲 氣溫飆破90℉「疫」外讓選手更難熬

東京熱浪來襲，對奧運選手又是一大考驗。圖為男子自行車賽，24日由厄瓜多爾選手卡拉巴茲奪得金牌。(美聯社)

本屆東京奧運 命運多舛，除新冠疫情讓相關人員及運動員不敢大意之外，東京熱浪 來襲，氣溫持續在華氏90度(攝氏32.2度)以上，是相較於疫情而言，更加無法控制的威脅。

國家廣播公司(NBC)報導，為避免熱浪傷害運動員，橄欖球、自行車山路賽等賽事的時間改期，一些田徑項目的比賽時間也挪到早晨或黃昏時分；至於馬拉松及競走等活動，甚至乾脆直接移師到1972年冬季奧運舉辦地點札幌。

沙灘排球 已灑水降溫

東奧主辦方也準備好可提供避暑的帳篷、降溫噴霧，也為志工提供冰淇淋等；在沙灘排球選手抱怨沙子過熱、燙腳後，沙灘排球場地也灑水降溫。

不過，俄羅斯射箭選手斯維特蘭娜．戈姆博耶瓦(Svetlana Gomboeva)仍在23日的資格賽上，不敵91度(攝氏32.8度)高溫而中暑退賽；戈姆博耶瓦的教練帕波夫(Stanislav Popov)表示，雖然戈姆博耶瓦在海參崴訓練時的氣溫與東京差不多，但是東京更加潮濕、悶熱，讓她無法在這樣的環境下比賽一整天。

戈姆博耶瓦的中暑並無大礙；中暑的症狀包括頭昏、噁心、意志不清等，若有此症狀應當求醫。

東京熱浪來襲，對奧運選手又是一大考驗。圖為東奧24日舉行男子400米個人混泳的重頭戲。(美聯社)

氣候變遷 熱浪恐奪命

儘管東京夏季炎熱並非新鮮事，但是氣候變遷的影響依然鮮明：與1964年東京奧運相比，現在東京7月、8月的平均溫度比那時多了2.7度(攝氏1.5度)，超過95度(攝氏35度)的天數，也比當時多了八天，讓本屆奧運可能成為「史上最熱」的奧運會。

熱浪曾在奧運賽場上奪走二條運動員的性命：葡萄牙馬拉松選手拉札羅(Francisco Lázaro)在1912年斯德哥爾摩奧運的賽事上倒下；丹麥自行車手詹森(Knud Enemark Jensen)則在1960年羅馬奧運的團體計時賽時，不敵108度(攝氏42.2度)高溫中暑，再加上摔破頭骨及疑似服用禁藥而不治。

NBC醫事記者托瑞斯(John Torres)表示，人體固然有溫度調節機制，運動員的身體機制固然更好，但是在高強度賽事、挑戰極限時，機制可能無法正常作用而造成危險；不過托瑞斯也說，熱浪「肯定」會傷害到所有人，即使是最健康的人也不例外。

來源：Reuters