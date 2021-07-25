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Delta狂襲 美確診數2周漲166% 專家憂疫情重回高峰

編譯柯立偉／綜合24日電
由於變種病毒肆虐，多地又開始實施口罩令。圖為洛杉磯的超市推出告示，要求顧客必須戴口罩。(Getty Images)
由於變種病毒肆虐，多地又開始實施口罩令。圖為洛杉磯的超市推出告示，要求顧客必須戴口罩。(Getty Images)

由於Delta變種病毒肆虐，新冠疫情在未接種的人群間出現反彈；截至24日，全美七日平均新增確診數將近5萬人，比起前兩周大幅增加166％；由於全美只有約57％的成人完全接種疫苗，對防疫不利，專家預估，有可能重回今年1月疫情高峰。

北卡羅來納大學傳染病學者萊斯勒(Justin Lessler)參考數十種數學模型，考量各項數據後，為新冠疫情的趨勢提供了四個可能的疫情走向；他說：「目前種種跡象皆顯示，全美疫情正朝最壞的情況發展。」

萊斯勒指出，預估的四種可能走向中，以第四種最為可能；這個模型顯示全美將在10月中抵達疫情高峰，平均每天預計有6萬人確診、850人死亡；而該模型的最糟的一種狀況，每日會新增24萬例病例、4000人病故。

與此同時，聯邦疾病防治中心(CDC)公布最新數據稱低估Delta變種病毒的傳染率，現在全美新增病例中，Delta變種病毒占了82％，取代先前的Alpha變種病毒，成為全美者要流行的病毒者株。

加州大學傳染病學者安妮‧羅姆恩(Anne Romoin)說：「Delta變種病毒的傳染率比原始病毒株高三倍，一旦接觸就會讓接觸者陷於感染的高風險中。我們現在面臨的情況，與一年前的疫情高峰期間很不一樣。」

更糟的是現在的疫苗覆蓋率似乎已到瓶頸；據CDC的資料，全美只有約1億6200萬的成人完整接種兩劑疫苗，將近一半的人口無法獲得完整保護力。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，新一波疫情將針對未接種民眾而來，希望大眾盡速施打疫苗。

疫情 變種病毒 疫苗

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