薛曼訪中 美中發新聞稿相差5小時 幕後暗藏玄機

美國副國務卿薛曼。路透

美國國務院在美東時間21日早上7時左右發布副國務卿薛曼 （Deputy Secretary of State Wendy R. Sherman）將於25至26日訪問中國的消息，並在天津安排會面（meet with）中國國務委員兼外長王毅 等官員。

值得注意的是，北京 外交部在當天半夜才發布新聞稿，除了確認薛曼訪中，還有澄清意味。有分析認為，美方模糊表述，讓中方感覺吃了悶虧，必須發布聲明以正視聽。

首先，薛曼訪中行程一度喊卡，盛傳是美方要求中方派出外交部首席副部長樂玉成為對談代表，但中方只肯派出主管美中關係但最資淺的副部長謝鋒，讓美方覺得層級不對等。

等到雙方終於談妥，美方在新聞稿和發言人表態都只提到王毅，沒提薛曼其實還是跟謝鋒會談，造成外界認為中方派出王毅跟薛曼會談的「超規格」接待印象，引發中方是否在美方壓力下讓步的質疑。

在美方發布消息後近5小時間，網路負面評論瀕臨炸鍋，北京察覺事態不妙，所以半夜發布帶有澄清性質的新聞稿，強調薛曼仍然是跟謝鋒「會談」（hold talks），雙方會談結束後，王毅將「會見」（meet）薛曼。按照外交慣例，外國外交部副部長訪中，會談後會見部長王毅，乃是慣例，沒有超規格的問題。中方還強調，是美方主動要求安排薛曼訪中。

嚴格說來，美方並未說謊，只是沒有說明全貌，吃了北京豆腐。只不過，雙方連「會談」、「會見」、「會面」都可以計較到這種程度，互信基礎有多薄弱，由此可見一斑。