全球數十億人接種過新冠疫苗 為何打完仍有染疫風險？

即使已接種新冠疫苗，仍不代表未來就不會染疫。美聯社

全球已有數十億人接種過新冠肺炎疫苗 ，但接種後又染疫的事件已不是新聞；就如同一般的傳染病一樣，打過疫苗並不保證就能得到完善的保護。不過無論是因為打過疫苗，還是已經感染過肺炎，因而獲得免疫力者，被傳染的風險都比未接種疫苗者要小得多。總之，既然有「突破性再感染病例（breakthrough cases）」，便是在提醒人們只要病毒依然存在，人人都仍處於疫情威脅之中。

1.為何接種過疫苗者，仍會出現病毒陽性反應？

首先，篩檢呈現陽性反應者，表示已經被新冠病毒感染，可能成為新冠肺炎患者。只要當被傳染者出現發燒、咳嗽等症狀時，才會被診斷出肺炎來，但也有不少受染者無症狀。疫苗雖然對重症有很強的防護力，但並不能保護民眾不受病毒感染，這表示許多接種過疫苗者仍可能感染病毒，並傳染給其他人。愈多新冠病毒在社區散布，人們被感染的機率就愈高。某些病例顯示，病毒能夠突破疫苗免疫能力所提供的防護盾；也有稀少病例顯示會危及生命。另一種可能的風險，就是約有十分之一的肺炎治癒者，會出現所謂的「長期性新冠肺炎倦怠」，呼吸困難，及其他症狀；疫苗能否預防這類持久性的問題，目前仍不確知。

2.為何會發生突破性再感染病例？

源自於三種主要因素。

首先是病毒本身。病毒會發生變異，傳染力更強，且更能適應由接種疫苗或療癒所產生的免疫能力。這些「高適應力」病毒已在全球擴散，使疫情更難終結。

其次是疫苗。現有數據顯示，大部分獲得授權的疫苗對於一般常見的變種病毒，都具有重症防護能力，尤其是以信使核糖核酸（mRNA）方式製造的莫德納與輝瑞／BNT疫苗，比其他疫苗更具防護力。資料顯示，要達到最大的免疫防護，需要接受完程的疫苗注射流程，通常是間隔2-12周接種第二劑，視疫苗種類而定。接種疫苗後，需要一段時間才能產生預期的效果，大約是在接種兩周後才生效，但一些疫苗的防護力要好幾個月才能一步歩鞏固。疫苗的防護能力也可能因為製造時出問題，或貯存及處理不當，而大打折扣，不過這種情況很少發生。

第三是個人免疫反應差異。即使是最有效的疫苗，都不能保證接種者完全免疫。一些接種者可能對疫苗不會有明顯的反應，無法產生足夠的抗體來封鎖病毒，以及足夠的T細胞來獵殺被病毒感染的細胞。最值得擔憂的是高齡者，以及免疫功能低下者，例如患有愛滋等疾病導致免疫系統衰弱，或因為接受器官移殖、治療癌症而服用免疫抑制劑者。即使免疫能力良好者，疫苗的保護能力也可能隨著時間而減弱，儘管研究人員目前還不清楚減弱速度有多快。

3. 突破性再感染病例有多普遍？

目前還很難追蹤，因為在很多疫苗接種率高的國家，例行性篩檢人數都劇減。美國 疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，今年一到四月期間，全美有1.33億人接種過疫苗，同期間的再感染病例僅10,262例，不到萬分之一。未提報的人數肯定更多，尤其是無症狀感染者。依據羅德島監獄體系的研究指出，當地的犯人與獄警每周都做篩檢，結果發現今年3-5月期間，接種過疫苗的2,380人中出現27例。

4.我們對這種傳染流程了解多少？

有一些證據顯示，接種疫苗又被感染者，成為重症的可能性較低。美國CDC從今年五月開始，停止追蹤接受接種之後的患者；截至7月12日止，有3,733位再被感染者住院，791人往生。CDC另一項數據顯示，因新冠肺炎而住院者中，97%都未接種疫苗；另外全美國目前約有44%的人連第一劑都未打過。

5.其他國家的數據如何？

以色列截至4月底止，完成接種後再度感染且住院者約有400位，其中234位為重症，90人往生。這些住院者中約有一半原本就有疾病，例如高血壓、糖尿病及心臟疾病，以及因為用藥而使免疫能力減弱者。

6.各種疫苗對新冠肺炎的防護力如何？

據臨床實驗顯示，目前使用中的各種疫苗效果差距很大，公布的防護率從50%－95%不等。這代表的意義是在實驗中，接種疫苗的實驗組與施打安慰劑的對照組相比，前者的染疫率比後者低50%－95%。若以個人來看，假定防護率為80%，表示有免疫能力者與無免疫能力者相比，感染率為20%。但在現實世界中，疫苗的有效率與實驗室的結果未必相同，而且同樣的疫苗也會因為施打者個人因素、施打時間及作法不同而不同。防護效果受多種因素影響，包括病毒在不同社交及公衛措施之下的數量及堅持度等。

7.已接種疫苗者傳播病毒的可能性如何？

有證據顯示疫苗可以降低突破性再感染者傳布病毒的可能性。2020年底到2021年初期間對蘇格蘭地區衛生工作人員所做的研究顯示，已接種過疫苗的醫療工作者傳染給家人的比率，比未接種者低30%；英格蘭地區的相同研究顯示，家人感染率低約40-50%。隨著新變種病毒的出現，上述結果的意義已經不大。但接種疫苗仍能縮短病毒的存活期，並降低體內的病毒數量，從而降低傳染給他人的可能性。

8.追加疫苗是否有助於解決此一問題？

泰國、巴林與阿聯最初是施打中國製造的科興及國藥疫苗，現在則追加施打其他疫苗。在美國及歐洲，疫苗專家與公衛官員表示儘管未來可能終將需要追打，但目前還沒有足夠的數據做出結論。公衛專家主張現在還不是建議追加接種的時機，因為全世界還有數十億人連第一劑疫苗都無法取得。