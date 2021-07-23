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專家：疫苗雖非避感染萬靈丹 但可防重症或死亡

記者張聲肇、顏伶如／綜合報導

已經完成新冠疫苗接種卻仍感染病毒的突破感染(breakthrough infection)實例，過去一周發生在至少三名紐約洋基隊球員、一名奧運體操候補選手身上，一名白宮官員、眾院議長波洛西一名幕僚及數名德州州議員，也都出現相同狀況；紐約魏爾康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medicine)感染疾病科主任古立克(Roy M. Gulick)說，就算疫苗接種率極高，突破感染仍可能發生。

華盛頓郵報報導，由於疫情變化多端，變種病毒持續出現，突破感染究竟發生機會有多少，目前仍無法確知；白宮防疫顧問、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)說，正在進行的臨床研究，對數萬名已接種疫苗民眾將追蹤觀察兩年，結果將有助於科學界了解突破感染的發生機率。

紐約時報報導，目前發現的證據是，感染Delta變種病毒的人，身上的病毒量幾乎是感染原種病毒者的1000倍，雖然不表示染疫者症狀會更嚴重，卻有可能表示更具傳播力，且歷時更久。

此外，已接種疫苗者除非接觸到巨量的變種病毒，通常不會感染，即使感染也不明顯；若接觸到極大量變種病毒，免疫系統仍可能崩潰。

紐約傳染病專家高恩德(Celine Gounder)把疫苗的保護比喻做高爾夫球場的雨傘，擋小雨有餘，擋颶風不足，「Delta變種就是造成社區傳播的暴風雨」。

但即使Delta變種的感染力很強，對已打疫苗的人，幾乎無法導致重症，感染與否，則視疫苗產生的抗體多寡、強弱、持續多久；基本事實是，打過疫苗的人，免疫系統認得出病毒入侵，可以很快啟動防疫作用，不致全面潰守。

洛克斐勒大學免疫學家努森滋魏格(Michel C. Nussenzweig)說，打過疫苗仍可能感染變種病毒，但不致演變成重症。

華郵指出，醫師表示，獲得美國食品及藥物管理局(FDA)緊急使用授權的三款疫苗，防護效果都非常好。古立克指出，如果看現在的住院率，會發現超過97%的住院染疫患者都是沒打疫苗的民眾。最近一波染疫死亡的美國民眾，絕大多數都沒打疫苗。

佛奇表示，民眾聽到有關突破感染的消息，但這並不等同疫苗保護力失效；他表示，疫苗仍然是有保護效果的，特別是可以避免染疫後病重住院或死亡。

疫苗 變種病毒 紐約時報

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