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美12歲以下兒童秋季開學前就可打疫苗？拜登難兌現

編譯盧炯燊／綜合22日電
拜登總統21日晚在里民大會上說12歲以下兒童秋季開學前就可打疫苗。圖為一位13歲男童日前接種疫苗。(Getty Images)
拜登總統21日晚在里民大會上說12歲以下兒童秋季開學前就可打疫苗。圖為一位13歲男童日前接種疫苗。(Getty Images)

拜登總統21日在辛辛那提出席由有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會上樂觀地認為，給12歲以下兒童接種的新冠疫苗最快可於8月面世，秋季開學前就可接種；然而根據科學論證，這極不可能。

拜登聲稱，曾與審批當局的專家交流，雖然對方未透露具體時間，但相信會在某個時候，可能是8月下旬，9月或10月時，批准12歲以下兒童接種疫苗；但拜登強調，最終決定權仍屬聯邦食品藥物管理局(FDA)及聯邦疾病防治中心(CDC)， 自己不會干涉。

然而按照科學論據，要在8月為兒童接種疫苗是不可能的時間表，莫德納(Moderna)及輝瑞(Pfizer-BioNTech)的兒童疫苗在3月時才開始研發，預計試驗結果最快要在秋季才能公布，而不是最近幾周內。

拜登總統(左)21日晚在里民大會上說12歲以下兒童秋季開學前就可打疫苗，不過專家...
拜登總統(左)21日晚在里民大會上說12歲以下兒童秋季開學前就可打疫苗，不過專家稱不太可能。(Getty Images)

輝瑞疫苗臨床研究與開發副總裁古特曼(Alejandra Gurtman)早在6月底於約翰霍普金斯大學的研討會上曾表示，計畫在9月或10月會批准 5至11歲年齡組別的緊急使用，之後是二至五歲組別。

目前美國12 歲以下的兒童仍沒有資格接種疫苗，CDC7月9日發出新聞稿表示，若完全接種了疫苗的兒童在學校毋須戴口罩；同時指出2021年秋季安全恢復面授教學是當務之急，因為學童可以從中得益。

不過，美國兒科學會則有不同意見，建議所有兩歲以上的兒童，無論接種了何種疫苗，都應戴口罩。

另一方面，由於Delta變種病毒助長了新冠病毒的爆發，尤其是在未接種疫苗的群體中肆虐，白宮為此在22日宣布，為疫苗接種和測試工作提供新的資金。

鑑於許多農村及鄉郊地區的疫苗接種率較低，而且當地的衛生診所可以成為有關疫苗的可靠信息來源，因此政府宣布撥款約1 億元予以鄉郊衛生診所開展疫苗外展工作。

此外，政府還宣布動用16 億元在監獄、遊民收容所、家暴受害人庇護所及其他相關場所展開測試工作。

疫苗 拜登 美國

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