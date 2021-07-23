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免疫缺陷者加打補強針 CDC初步支持

編譯潘勛／綜合22日電
CDC「預防接種諮詢委員會」22日釋出訊息，支持免疫系統有缺陷的民眾加打新冠疫苗補強針。(美聯社)
CDC「預防接種諮詢委員會」22日釋出訊息，支持免疫系統有缺陷的民眾加打新冠疫苗補強針。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)的「預防接種諮詢委員會」(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)22日初步釋出訊息，支持免疫系統有缺陷的國民加打新冠疫苗補強針，另會導致罕見神經失調副作用的嬌生疫苗，也獲ACIP支持繼續使用。

華爾街日報22日報導，愈來愈多證據顯示，相比正常人，新冠疫苗對免疫系統弱化的人，保護效力不夠，感染病毒及出現重症的風險更高，ACIP因此考量到補強針；但ACIP表示，要等到規管單位有所行動，接下來才做正式推薦。

ACIP工作群另支持繼續使用嬌生新冠疫苗，即便最近才發表警告，指出雖然機率很低，但嬌生疫苗會導致接種人發生罕見的神經失調。

據CDC統計，全國成年人約2.7%被視為免疫系統有缺陷，其中有曾做器官移植手術者、某些癌症患者及感染後天免不全病毒(HIV)的人；他們對新冠疫苗的免疫反應都不夠強，無法刺激免疫系統產生足夠的保護力。

醫生及幾項最新研究指出，曾接受器官移植的人經常要服用多種免疫抑制混合劑，所以對新冠疫苗最無感，無法產生抗體；CDC官員指出，有四篇研究指出，受測者施打兩劑信使核糖核酸(messenger RNA)科技研發的疫苗，沒出現抗體反應者介於三分之一到一半之間，要打第三劑才出現反應。

法國及以色列正打算允許某些免疫系統有缺陷民眾施打疫苗補強針，英國也考慮跟進。

因為新冠疫苗目前地位仍為緊急授權，有諸多古怪，因此ACIP無法推薦某些人加打補強針；CDC表示，要等到疫苗獲規管單位全面批准，或者增補當前的緊急授權，ACIP才能提出補強針的建議。

ACIP成員、史丹福大學兒科傳染病學家葛蕾絲‧李(Grace Lee)指出，目前已有足夠數據，認定補強針有所助益，只等規管單位全面批准疫苗，就可提出。

疫苗 CDC 嬌生

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